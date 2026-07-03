VIDEO: Sievietei Bauskā par suņu iekaustīšanu sākts administratīvā pārkāpuma process
Pēc sociālajos tīklos izplatīta video, kurā redzama sieviete, kas, iespējams, cietsirdīgi izturas pret suņiem, Bauskas novada pašvaldības policija ir sākusi administratīvā pārkāpuma procesu.
Video, kas publicēts dzīvnieku patversmes "Ķepu-ķepā" X kontā, izraisīja plašu sabiedrības reakciju un sašutumu.
‼️AICINĀM ATSAUKTIES ACULIECINIEKUS -— DzAB ''Ķepu-ķepā'' (@DzabKepa) June 30, 2026
Kuri redzējuši šo te vardarbību pret suņiem. Nebūt vienaldzīgiem, filmēt un sūtīt pašvaldības policijai. Kā arī, ja kāds šo personu atpazīst, pazīst (vārds un uzvārds), lūgums, rakstīt iesniegumu pp, lai viņu varētu saukt pie atbildības. ☝🏻‼️ pic.twitter.com/oLXgHOQwMo
Bauskas novada pašvaldības policija medijam norāda, ka ir noskaidrota video redzamās personas identitāte, no personas pieņemts paskaidrojums un šobrīd procesa ietvaros tiek veiktas turpmākās darbības.
Sociālajos tīklos šis gadījums izraisījis plašu rezonansi, un daudzi lietotāji pauž sašutumu par notikušo, vienlaikus uzdodot jautājumus par dzīvnieku labturības situāciju Bauskas pusē un aicinot stingrāk vērtēt cietsirdīgas izturēšanās gadījumus pret dzīvniekiem.
Policija plašāku informāciju šobrīd nesniedz.