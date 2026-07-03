Policija Latgalē turpina cīņu ar narkotiku izplatītājiem, jūnijā konfiscēti 1,2 kg marihuānas
Jūnijā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja amatpersonas turpinājušas mērķtiecīgo darbu narkotisko vielu apkarošanā. Kopumā konfiscēti 1,5 kg narkotisko vielu.
Likumsargi veica vairākus operatīvos pasākumus saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti Augšdaugavas novadā un Daugavpilī. Valsts policija uzsākusi trīs kriminālprocesus un aizturējusi četras personas. Kopumā izņemts aptuveni 1,2 kg marihuānas un 325 grami amfetamīna.
16. jūnijā iepriekš uzsāktā kriminālprocesā, pārbaudot operatīvo informāciju, amatpersonas Augšdaugavas novada Naujenes pagastā pie 2005. gadā dzimuša vīrieša atrada un izņēma 130 gramus marihuānas. Persona tika aizturēta.
Savukārt 26. jūnijā Kriminālpolicija Daugavpilī aizturēja 1990. gadā dzimušu vīrieti. Likumsargi pie personas atrada un izņēma gan narkotiskās vielas – 325 gramus amfetamīna, gan skaidru naudu 3 484 eiro. Policijas rīcībā ir informācija, ka persona ar nelikumīgu narkotisko vielu apriti nodarbojās Daugavpils pilsētas teritorijā.
Par šiem abiem noziedzīgajiem nodarījumiem Valsts policijā ir uzsākti divi kriminālprocesi pēc Krimināllikuma 253. panta pirmās daļas, proti, par narkotisko vai psihotropo vielu neatļautu izgatavošanu, iegādāšanos, glabāšanu, pārvadāšanu vai pārsūtīšanu bez nolūka tās realizēt. Paredzēts sods ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar probācijas uzraudzību, vai ar sabiedrisko darbu, vai ar naudas sodu.
Savukārt 27. jūnijā Valsts policijas amatpersonas saistībā ar narkotisko vielu nelikumīgu apriti Daugavpilī pie diviem 1993. gadā dzimušiem vīriešiem atrada un izņēma 1,115 kilogramus marihuānas un skaidru naudu 1015 eiro. Likumsargi notikuma vietā aizturēja abas personas un ievietoja īslaicīgās aizturēšanas vietā.