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Šodien 09:28
Daugavpilī glābēji steidzās palīgā purvā iestigušam cilvēkam
Ceturtdien Daugavpilī veiksmīgi noslēgusies glābšanas operācija – no purvainas vietas izglābts cilvēks, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests.
Plkst. 18.26 VUGD saņēma izsaukumu Daugavpilī, kur no purvainas teritorijas bija dzirdami saucieni pēc palīdzības.
Ierodoties notikuma vietā, glābēji konstatēja, ka cilvēks aptuveni 20 metrus no krasta līdz krūtīm ir iestidzis purvā. Glābēji cilvēku izcēla, nogādāja krastā un nodeva mediķiem.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 57 izsaukumus - 22 uz ugunsgrēku dzēšanu, no tiem vienu uz meža ugunsgrēku, 22 uz glābšanas darbiem, bet 13 izsaukumi bija maldinājumi.