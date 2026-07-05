Līvānu novada Goda pilsoņa apbalvojums pilsētas simtgadē piešķirts Anitai Baumanei un Inārai Vaišļai
Līvānu pilsētas simtgades gadā Līvānu novada pašvaldības dome augstāko pašvaldības apbalvojumu - “Līvānu novada Goda pilsonis” - piešķīrusi divām veselības aprūpes profesionālēm, kuru darbs vairāku gadu desmitu garumā bijis nozīmīgs Līvānu novada cilvēkiem: ģimenes ārstei Anitai Baumanei un ilggadējai SIA “Līvānu slimnīca” galvenajai māsai Inārai Vaišļai.
Abas apbalvojuma saņēmējas ar profesionālu, pašaizliedzīgu un atbildīgu darbu devušas būtisku ieguldījumu veselības aprūpes pieejamībā, kvalitātē un Līvānu novada iedzīvotāju labbūtībā, informē pašvaldībā.
Līvānu novada domes priekšsēdētājs Dāvids Rubens uzsver: “Līvānu simtgadē dome lēmusi par veselu divu kandidātu virzīšanu novada augstākajam apbalvojumam. Abas apbalvojuma saņēmējas ar savu darbu, profesionālo godaprātu un cilvēcību stiprinājušas mūsu kopienu.
Anita Baumane un Ināra Vaišļa ir veselības aprūpes profesionāles, kuru darbs daudziem līvāniešiem saistās ar drošību, atbalstu un uzticēšanos. Šis ir cieņpilns paldies par mūža ieguldījumu Līvānu novada cilvēku labā.”
Anita Baumane Līvānos strādā kopš 1980. gada, vairāk nekā 45 gadus nodrošinot primārās veselības aprūpes pakalpojumus novada iedzīvotājiem. Darba gadu laikā viņa iemantojusi pacientu uzticību, kolēģu cieņu un augstu profesionālo reputāciju. Iesniegumā īpaši uzsvērta ārstes iejūtība, pašaizliedzība un spēja pacientiem sniegt ne tikai profesionālu palīdzību, bet arī cilvēcisku drošības sajūtu.
Ināra Vaišļa darbu Līvānu slimnīcā uzsākusi 1993. gadā, bet kopš 1995. gada 1. janvāra pilda slimnīcas galvenās māsas pienākumus. Viņas ieguldījums saistīts ar slimnīcas nodaļu darba pilnveidi, medicīniskā aprīkojuma un vides uzlabošanu, jaunu speciālistu piesaisti, kā arī sadarbības veidošanu ar reģionālajām slimnīcām, ģimenes ārstu praksēm un speciālistiem. Īpaši novērtēta arī viņas profesionālā un atbildīgā rīcība Covid-19 pandēmijas laikā.
Apbalvojums “Līvānu novada Goda pilsonis” ir augstākais Līvānu novada pašvaldības apbalvojums, ko piešķir cilvēkiem par sevišķiem nopelniem Līvānu novada labā. 2026. gadā, Līvānu pilsētas simtgades gadā, dome lēma apbalvojumu izņēmuma kārtā piešķirt divām personām, tādējādi godinot divus līdzvērtīgi nozīmīgus mūža ieguldījumus novada veselības aprūpē.
Apbalvojums Anitai Baumanei un Inārai Vaišļai tiks pasniegts 2026. gada 18. jūlijā Līvānu pilsētas svētku pasākumā. Katrai apbalvojuma saņēmējai tiks pasniegta Līvānu novada Goda pilsoņa sudraba nozīmīte ar Līvānu novada simboliku un naudas balva 500,00 euro apmērā pirms normatīvajos aktos noteikto nodokļu ieturēšanas.