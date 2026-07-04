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Šodien 11:09
AS "Sadales tīkls" brīdina iedzīvotājus - notiks elektrolīniju apsekošana ar droniem un helikopteru
AS "Sadales tīkls" tuvākajā laikā veiks plānveida elektrolīniju apsekošanu ar droniem un helikopteru.
Kur uzzināt par elektrolīniju apsekošanu?
- Elektrotīkla uzturēšanas darbu kartē - ērti aplūkot plānotās apsekošanas teritorijas.
- Mājaslapā sadalestikls.lv - apkopotas pazīmes, kā atpazīt AS "Sadales tīkla" dronus.
- Vizuālajā materiālā – iekļauts būtiskākais par elektrolīniju apsekošanu ar droniem.
2026. gadā AS ''Sadales tīkls'' sadarbībā ar SIA "RAW" un SIA "Metrum" apsekos elektrolīnijas visā Latvijas teritorijā, lai iegūtu informāciju par infrastruktūras tehnisko stāvokli, savlaicīgi atklātu bojājumus un uzlabotu elektrotīkla drošību.