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AS "Sadales tīkls" brīdina iedzīvotājus - notiks elektrolīniju apsekošana ar droniem un helikopteru

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AS "Sadales tīkls" tuvākajā laikā veiks plānveida elektrolīniju apsekošanu ar droniem un helikopteru.

AS "Sadales tīkls" brīdina iedzīvotājus - notiks e...

Kur uzzināt par elektrolīniju apsekošanu?

2026. gadā AS ''Sadales tīkls'' sadarbībā ar SIA "RAW" un SIA "Metrum" apsekos elektrolīnijas visā Latvijas teritorijā, lai iegūtu informāciju par infrastruktūras tehnisko stāvokli, savlaicīgi atklātu bojājumus un uzlabotu elektrotīkla drošību.

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