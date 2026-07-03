Ceturtdien 54 personas mēģinājušas nelegāli šķērsot robežu
Ceturtdien, 2. jūlijā, Valsts robežsardzes amatpersonas novērsušas 54 cilvēku mēģinājumus nelikumīgi šķērsot Latvijas – Baltkrievijas valsts robežu.
Kopumā šogad no valsts robežas nelikumīgas šķērsošanas ir atturēti 7072 cilvēki.
Uz ārējām robežām un valsts iekšienē konstatēja 49 likumpārkāpējus. Uz ārējām robežām konstatēti 18 robežpārkāpēji.
- Aizturēts viens meklēšanā esošs Latvijas pilsonis
Pāternieku robežkontroles punktā konstatēts viens no Latvijā ieceļojošs Latvijas pilsonis, kurš atrodas policijas meklēšanā. Persona aizturēta un nodota Valsts policijas amatpersonām.
- Ieceļošana Latvijā liegta trīs ārzemniekiem
Grebņevas, Terehovas un Lidostas “Rīga” robežkontroles punktā ieceļošana Latvijā liegta vienam Baltkrievijas, vienam Polijas un vienam Ukrainas pilsonim drošības apsvērumu dēļ. Personas atgrieztas uz izceļošanas valstīm.
Veicot imigrācijas kontroles pasākumus valsts iekšienē, ieceļošanas vai uzturēšanās noteikumu pārkāpumi konstatēti 12 personām – trīs Krievijas, trīs Ēģiptes, diviem Igaunijas, vienam Baltkrievijas, vienam Lietuvas, vienam Alžīrijas un vienam Ukrainas pilsonim.