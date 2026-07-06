Pašvaldība aicina iedzīvotājus veikt latvāņu ierobežošanu; fiziskām personām draud sods līdz 1500 eiro
Dobeles novada pašvaldība atgādina, ka invazīvo augu, tostarp Sosnovska latvāņu, iznīcināšana ir jāveic regulāri un savlaicīgi, nepieļaujot ziedkopu un sēklu veidošanos, informē pašvaldībā.
Aicina visus zemes īpašniekus un tiesiskos valdītājus, kuru teritorijās ir ieviesušies latvāņi, nekavējoties sakopt savus nekustamos īpašumus un uzsākt šo bīstamo augu iznīcināšanu. Zāģēšana, pļaušana vai ķīmiskā apstrāde jāveic pirms augs ir uzziedējis, lai novērstu tālāku sēklu izplatību augsnē.
Saskaņā ar Sugu un biotopu aizsardzības likuma 30.1 panta trešo daļu, par Latvijas invazīvo sugu sarakstā iekļauto indivīdu izplatīšanās pieļaušanu, tostarp ierobežošanas pasākumu neīstenošanu un vairošanās pieļaušanu, piemēro:
- Fiziskajai personai: brīdinājumu vai naudas sodu līdz 300 naudas soda vienībām (līdz 1500 EUR).
- Juridiskajai personai: brīdinājumu vai naudas sodu līdz 600 naudas soda vienībām (līdz 3000 EUR).
Uzzini vairāk: Papildu informāciju par efektīvām apkarošanas metodēm, drošības pasākumiem un invazīvo sugu izplatības karti iespējams atrast Valsts augu aizsardzības dienesta (VAAD) tīmekļvietnē.
Informatīvie materiāli: LATVĀNIS, TĀ IZPLATĪBAS IEROBEŽOŠANA AUGU AIZSARDZĪBAS LĪDZEKĻI LATVĀŅA IEROBEŽOŠANAI