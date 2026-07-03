Matkules pagastā pēc pārbūves atklāts tilts pār Imulas upi
Šī gada 1. jūlijā Matkules pagastā tika svinīgi atklāts pārbūvētais tilts pār Imulas upi uz autoceļa V1474 – Ķempji, informē pašvaldībā.
Atklāšanas pasākumā pulcējās Tukuma novada pašvaldības izpilddirektors Ivars Liepiņš, Matkules un Vānes pagastu pārvaldes vadītāja Signija Tauriņa-Alksne, SIA “Leonhard Weiss OÜ” pārstāvis Armīns Galdiņš, SIA “Jurēvičs un partneri” būvuzraugs Uģis Tērauds, kā arī vietējie iedzīvotāji.
Ceļu investīciju projektā “Tilta pār Imulas upi, ceļš a/c V1474–Ķempji, Matkules pagasts, Tukuma novads būvniecība” veikta tilta pār Imulas upi pārbūve gandrīz 11 metru garumā, novēršot iepriekš konstatēto tilta avārijas stāvokli un uzlabojot satiksmes drošību.
Pārbūves laikā izbūvēti jauni izvērsto pēdu tipa pamati un balstu spārnsienas, kā arī jaunas monolītā dzelzsbetona laiduma konstrukcijas ar integrētiem izvērstiem sānu spārniem. Veikta nogāžu nostiprināšana zemtilta zonā un izbūvētas jaunas pārejas plātnes visā tilta brauktuves platumā četru metru garumā.
Tilta malās ierīkotas ūdens novadteknes no betona un laukakmeņiem, uzstādītas drošības barjeras ar enkurojuma posmiem, kā arī ceļš aprīkots ar nepieciešamajām ceļa zīmēm.
Projekta kopējās izmaksas ir 371 453 EUR. Projekts īstenots, izmantojot Valsts kases aizņēmumu. Būvdarbus veica SIA “Leonhard Weiss OÜ”, būvuzraudzību nodrošināja SIA “Jurēvičs un partneri”, atbilstoši SIA “Inženierbūve” izstrādātajai būvniecības dokumentācijai.
Tilts pār Imulas upi ir nozīmīgs ne tikai vietējo iedzīvotāju ikdienas vajadzībām, bet arī piekļuvei apkārtnes atpūtas un tūrisma objektiem. Tas ir ieguldījums ne vien satiksmes infrastruktūrā, bet arī iedzīvotāju dzīves kvalitātē, pagasta attīstībā un sakārtotā, drošā vidē nākamajām paaudzēm.