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Meklē 1994. gadā dzimušo Edgaru Žundu, pēdējo reizi redzēts Olainē
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Dienvidu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1994. gadā dzimušo Edgaru Žundu, kurš šā gada 2. jūlijā ap pulksten 18.00 izgāja no adreses Olaines novada Olainē, Zeiferta ielā.
Vīrieša pazīmes: augums 184 cm, kalsnas miesas būves, tumši brūni, īsi mati, uz vēdera gaiši plankumi. Bija ģērbies pelēkos “Nike” sporta apavos, zilās džinsu biksēs, iespējams, bēšā džemperī. Līdzi bija melna mugursoma “Nike”.
Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112, 67950255 vai 67085938.