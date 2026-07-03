Trīs dienas jūras, mūzikas un vasaras burvības - Ventspilī svinēs Jūras svētkus!
No 10. līdz 12. jūlijam Ventspils kļūs par vienu no vasaras spilgtākajiem galamērķiem Latvijā, aicinot uz trīs dienu Jūras svētku programmu.
Apmeklētājus gaidīs lielkoncerts ar grupām Sudden Lights un ELPO, Neptūna ierašanās un svētku atklāšana Ostas ielas promenādē, Gunta Skrastiņa Dziesmu un ziņģu festivāls, 24 stundu izaicinājums "Sapņo par Everestu, bet kāp Lemberga hūtē", pirmo reizi organizētais piejūras garšu konkurss "Zivju zupas mēriņš", kā arī sporta sacensības, ģimeņu aktivitātes, radošās darbnīcas un plašas atpūtas iespējas visā pilsētā. Jūras svētku nedēļas nogalē Ventspils piedāvās ne tikai daudzveidīgu pasākumu programmu, bet arī iespēju izbaudīt pilsētas tūrisma objektus, pludmali, kultūru un vasarīgo atmosfēru vienuviet.
Jūras svētku nedēļas nogale sāksies jau piektdien, 10. jūlijā, ar paplašināto Jūras svētku tirgu Vecpilsētas tirgus laukumā, ģimeņu pasākumu H. Dorbes muzejā, 24 stundu izaicinājumu "Sapņo par Everestu, bet kāp Lemberga hūtē", kā arī Gunta Skrastiņa Dziesmu un ziņģu festivālu Reņķa dārzā.
Līdz 10. jūlijam Ventspilī pirmo reizi norisināsies piejūras garšu konkurss “Zivju zupas mēriņš”, kurā deviņas pilsētas kafejnīcas un restorāni piedāvās īpaši Jūras svētkiem radītas zivju zupas. Apmeklētāji varēs nobaudīt dažādas piekrastes garšas, balsot par savu favorītu un piedalīties balvu izlozē, bet 11. jūlijā tiks paziņots titula “Ventspils gardākā zivju zupa 2026” ieguvējs.
Sestdien, 11. jūlijā, pilsēta dzīvos svētku ritmā visas dienas garumā. Sporta cienītāji varēs sekot līdzi pludmales volejbola sacensībām un "Velosolutions Pumptrack" sacensībām, savukārt ģimenes ar bērniem aicinātas piedalīties radošajās darbnīcās, priežu mizas kuģīšu darināšana un jūras tematikai veltītās aktivitātēs. Ostas ielas promenādes jaunajā daļā notiks tradicionālā Neptūna sagaidīšana un svētku atklāšana, koncerti, darbosies Zvejnieku sēta un Sapņu un zināšanu piestātne, bet vakaru noslēgs lielkoncerts ar grupām ELPO un Sudden Lights – vienu no šobrīd populārākajām Latvijas poproka grupām un vairākkārtēju Latvijas mūzikas balvu laureāti.
Savukārt svētdien, 12. jūlijā, ģimenes gaidīs "Mazie Jūras svētki" Piejūras brīvdabas muzejā, "Pērļu medības kopā ar Nāriņu", Dzelzceļnieku ielas svētki ar daudzveidīgām aktivitātēm, starptautisks koru koncerts koncertzālē "Latvija" un džeza vakars.
Tomēr Jūras svētku nedēļas nogale Ventspilī nav tikai pasākumu programma. Tā ir iespēja izbaudīt arī pilsētas daudzveidīgo tūrisma un atpūtas piedāvājumu. Zinātnes centrā VIZIUM apmeklētājus gaida vairāk nekā 80 interaktīvi eksponāti, radošās darbnīcas un zinātnes šovi, savukārt Ūdens piedzīvojumu parks, Pludmales akvaparks un Ledus halle piedāvās aktīvu atpūtu neatkarīgi no laikapstākļiem. Piedzīvojumu parkā iespējams izmēģināt rodeļu trasi, virvju trasi, veikparku, disku golfu un citas atrakcijas.