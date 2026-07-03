Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs dodas darba vizītē uz Vāciju
Foto: Zane Bitere/LETA
Politika

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs dodas darba vizītē uz Vāciju

Ziņu nodaļa

Jauns.lv / LETA

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Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs piektdien dosies darba vizītē uz Vāciju, liecina Valsts prezidenta kancelejas sniegtā informācija.

Valsts prezidents Edgars Rinkēvičs dodas darba viz...

Vizītes laikā Valsts prezidents plāno piedalīties Vācijas kanclera Frīdriha Merca un Baltijas valstu līderu sanāksmē, kā arī sniegt intervijas vairākiem starptautiskiem masu medijiem.

Plānots, ka Baltijas valstu līderu un Vācijas kanclera preses konference notiks piektdien plkst. 13.30.

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