Daudzviet Latvijā turpinās ceļu remontdarbi - autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem
Visos Latvijas reģionos turpinās ceļu un tiltu būvdarbi. Kopumā remontdarbi norisinās 69 valsts autoceļu posmos, tādēļ autovadītājiem jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem, informē "Latvijas valsts ceļi".
Lielākie satiksmes ierobežojumi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir uz Daugavpils šosejas (A6). Posmā no Gosporiem līdz Nīcgalei izveidots viens luksoforu posms, noteikts ātruma ierobežojums līdz 50 un 70 kilometriem stundā, bet remontdarbu zonas šķērsošana var prasīt aptuveni 40 minūtes. Posmā no Kalniškiem līdz Ļūbastei noteikti tādi paši ātruma ierobežojumi, un paredzamais šķērsošanas laiks ir 25 minūtes. Savukārt Daugavpils apvedceļa (A14) mezglā un posmā līdz Sventei ierīkoti divi luksoforu posmi, un remontdarbu zonas šķērsošana var aizņemt aptuveni 30 minūtes.
Būtiski ierobežojumi saglabājas arī uz vairākiem valsts reģionālajiem autoceļiem. Uz autoceļa Cēsis-Vecpiebalga-Madona (P30) no Vecpiebalgas līdz Madonai ir divi remonta posmi ar līdz diviem luksoforu posmiem, bet kopējais šķērsošanas laiks sasniedz aptuveni 30 minūtes.
Uz autoceļa Gulbene-Balvi-Viļaka-Krievijas robeža (Vientuļi) (P35) no Litenes līdz Balviem darbojas seši luksoforu posmi, un paredzamais remontdarbu zonas šķērsošanas laiks ir ap 45 minūtēm. Autoceļa Bauska-Aizkraukle (P87) posmā no Ozolaines līdz Bārbelei ir divi luksoforu posmi un ātruma ierobežojums no 30 līdz 60 kilometriem stundā. Posms pie Ozolaines ir slēgts tranzīta satiksmei, nodrošinot lokālu apbraucamo ceļu, bet remontdarbu zonas šķērsošana aizņem aptuveni 30 minūtes.
Uz autoceļa Ilmāja-Priekule-Lietuvas robeža (Plūdoņi) (P114) no Priekules līdz Lietuvas robežai izveidoti četri luksoforu posmi, un remontdarbu zonas šķērsošanai nepieciešamas aptuveni 35 minūtes. Autoceļa Tukums-Ķesterciems-Mērsrags-Kolka (P131) posmā no Tukuma līdz Ķesterciemam šķērsošanas laiks ir ap 22 minūtēm.
Savukārt uz autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) no Krapes krustojuma līdz Koknesei darbojas viens luksofora posms, un tā šķērsošana var aizņemt aptuveni 30 minūtes. Vēl viens luksofora posms izveidots maršrutā no Kranciema karjera līdz Avārijas brigādes parkam, kur paredzamais šķērsošanas laiks sasniedz aptuveni 45 minūtes.
"Latvijas valsts ceļi" (LVC) aicina autovadītājus remonta posmos rūpīgi ievērot noteikto satiksmes organizāciju, pagaidu luksoforu signālus un satiksmes regulētāju norādes. Ierobežojumu neievērošana var radīt sastrēgumus un apgrūtināt satiksmi gan pašiem autovadītājiem, gan citiem ceļu satiksmes dalībniekiem.
Plānojot braucienus, iedzīvotāji aicināti laikus iepazīties ar aktuālajiem satiksmes ierobežojumiem LVC mājaslapā publicētajā kartē.