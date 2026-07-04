Vidzemes bānītis taranē “Audi”, šaudīšanās Silakrogā, dzelzceļš Saulkrastos izveido geto: kriminālā province
Policija ziņo par vairākiem negadījumiem, kuros iesaistīti Bavārijā ražotie “Audi” spēkrati. Kāds pārgalvīgs “audists” ar savu auto uz pārbrauktuves aizšķērsoja ceļu Alūksnes-Gulbenes bānītim un par to saņēma pamatīgu lokomotīves triecienu. Savukārt Sakstagala pagastā kāds jaunietis nozaga “Audi” un ar to trakā ātrumā muka no policijas.
Pierīgā – Silakrogā no likumsargiem neizdevās noslēpties pār mēru iedzērušiem vīriešiem, kuri pie vietējā ezera bija nolēmuši ne tikai makšķerēt, bet arī šaut “pa bundžām” no pneimatiskiem ieročiem. Kāds Skrudalienas pagasta uzņēmējs bez atļaujas no būvgružiem bija ierīkojis ceļu gar Šēnheidas ezeru, bet pa to “aizbrauca” vien līdz administratīvai atbildībai. Savukārt daļai saulkrastiešu došanās kaut kur ceļā ir apgrūtināta, jo viņus “iesprostojis” “Latvijas dzelzceļa” uzstādītais žogs.
Vidzemes Bānīša lokomotīve taranē “Audi”
Jūnija pēdējais dienas romantiskā Vidzemes bānīša vakara reiss no Alūksnes uz Gulbeni izvērtās gana satraucošs. Pusceļā uz gala staciju, Alūksnes novada Annas pagasta, 30. jūnijā ap pusdeviņiem vakarā Bānīša lokomotīve uz dzelzceļa pārbrauktuves “Umērnieki 2” taranēja vieglo automašīnu “Audi”, kuras vadītājs neapstājās pie ceļa zīmes “STOP” un, neskatīdamies ne pa labi, ne kreisi, traucās pāri šaursliežu ceļam. Līdz ar to abu transportlīdzekļu brauciens apstājās pusceļā. Par laimi neviens, izņemot auto “dzelžus”, šajā negadījumā necieta.
Šī ziņa internetā izpelnījusies pāris simtu komentāru: * “Ko līdz zirgu spēki, ja ēzelis pie stūres”; * “Kā var bānīti nepamanīt…tā jau viņš tik lēnu brauc”; * “Tur vēl vajag trāpīt īstajā laikā. Tas bānītis kursē tur dienā reizi”; * “ Labi, ka ar bānīti viss kārtībā un turpina kursēt”; * “Es arī par bānīti uztraucos, vēstures relikvija, kā var nepamanīt, kas lēni brauc”; * “Audi vadītājs gribēja būt slavens un tagad būs”; * “Kā to var dabūt gatavu, ņemot vērā bānīša ātrumu. Pilnīgs āmurs!”
Sakstagalā jaunietis ar zagtu auto bēg no policijas
Dienu pirms Līgo vakara, 22. jūnijā, ap pulksten 22:50 Valsts policija saņēma informāciju, ka Rēzeknes novada Sakstagala pagastā no kādas mājas pagalma ir nozagta automašīna “Audi”. Likumsargi nekavējoties uzsāka zagtās automašīnas meklēšanas darbus, un jau ap pulksten 01:28 Sakstagala pagasta Ciskādu ciemā pamanīja zagto automašīnu, kas virzījās Ozolmuižas pagasta virzienā.
Policijas ekipāža ieslēdza speciālās gaismas un skaņas signālus un uzsāka pakaļdzīšanos, taču automašīnas vadītājs turpināja bēgšanu, neskatoties uz vairākkārtējiem norādījumiem apstāties. Jaunietis klaji ignorēja likumsargu prasības un turpināja bēgt, kā arī pārkāpa atļauto braukšanas ātrumu. Likumsargiem izdevās apturēt automašīnu un atgriezt to īpašniekam.
Apturot transportlīdzekli, policisti noskaidroja, ka automašīnu bija nozadzis un ar to pārvietojās 2009. gadā dzimis jaunietis. Jāmin, ka persona jau iepriekš bija nonākusi tiesībsargājošo iestāžu redzeslokā par transportlīdzekļa vadīšanu alkohola reibumā. Par izdarītajiem pārkāpumiem pret vīrieti tika uzsākts kriminālprocess par vairākiem noziedzīgiem nodarījumiem, par ko viņam draud ne tikai iespaidīgs naudas sods, bet arī reāla brīvības atņemšana.
“Šaudīšana pa bundžām” beidzas ar pamatīgiem sodiem
Ropažu novada pašvaldības policija informē, ka t tā pirmssvētku nedēļā saņēma izsaukumu uz Silakrogu, kur pie Silakroga ezera, blakus atpūtnieku pludmalei, vairākas personas izklaidējoties, šaudoties ar ieročiem.
Ierodoties notikuma vietā, pamanīti vairāki vīrieši, un vienam no viņiem rokās atradās ierocim līdzīgs priekšmets. Ieraugot policiju, ierocis gan nekavējoties tika nolikts zemē. Noskaidrots, ka vīrieši plānojuši svētkus nosvinēt pie ezera makšķerējot, bet izklaidei līdzi paņēmuši pāris pneimatiskās šautenes, ar kurām vienkārši gribējuši “pašaut pa bundžām”. Sarunas laikā bija acīmredzams, ka visa kompānija ir alkohola reibumā.
Likums šāda pārkāpuma gadījumā ir nepielūdzams - neatkarīgi no pneimatiskā ieroča kalibra, ja ieroča īpašnieka reibums pārsniedz 0,5 promiles, par to piemērojams naudas sods no 1000 līdz 2000 eiro. Notikuma vietā ierodoties Valsts policijas darbiniekiem un veicot alkohola testus, aizdomas apstiprinājās: pneimatisko ieroču īpašnieku reibums pārsniedza atļauto normu.
Pie Šēnheidas ezera no būvgružiem izbūvē ceļu
Reaģējot uz saņemtu iedzīvotāju sūdzību, Valsts vides dienests (VVD) veicis pārbaudi privātīpašumā Šēnheidas ezera krastā Augšdaugavas novada Skrudalienas pagastā un konstatēja, ka ezera aizsargjoslā bez nepieciešamajiem VVD tehniskajiem noteikumiem izbūvēts jauns piebraucamais ceļš.
Tā izbūvē izmantoti būvniecības atkritumi, tostarp ķieģeļi, betons, asfaltu saturoši maisījumi, būvmateriāli uz ģipša bāzes un augsnes atkritumi, pārkāpjot atkritumu apsaimniekošanas prasības. Pārbaudē konstatēta arī koku ciršana, kuras tiesisko apstākļu izvērtēšana ir nodota kompetentajām iestādēm.
VVD uzdevis īpašniekam nekavējoties pārtraukt jebkādu jaunu materiālu ievešanu objektā un nodrošināt tajā esošo atkritumu apsaimniekošanu atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Par konstatētajiem pārkāpumiem uzsākts administratīvā pārkāpuma process. Informācija turpmākai izvērtēšanai un rīcībai nodota arī Augšdaugavas novada pašvaldībai un Valsts meža dienestam.
Dzelzceļnieki “iesprosto” saulkrastiešus
“Latvijas dzelzceļš” uzstādītais žogs Saulkrastos ir izraisījis plašu vietējo iedzīvotāju sašutumu un protestus, jo tas ir norobežojis ierasto dzelzceļa sliežu šķērsošanas vietu, liekot cilvēkiem justies iesprostotiem savā pilsētā. Žogs gar sliedēm norobežo vēsturiski iestaigāto taku pār dzelzceļa sliedēm no Brāļu Kaudzīšu ielas uz Avotu ielu, ko ikdienā izmantoja liela daļa iedzīvotāju, lai nokļūtu uz veikalu, autobusa pieturu vai jūru. Novada pašvaldībā saņemts 62 iedzīvotāju parakstīts iesniegums ar sūdzību, un nu ne tikai vietējie, bet arī novada dome pieprasa tur izveidot gājēju pāreju.
“Lai arī ar pašvaldību nav saskaņota žoga uzstādīšana un pašvaldība nav saņēmusi skaidrojumu no “Latvijas dzelzceļa” par žoga uzstādīšanu, noprotams, ka tas uzstādīts, lai nodrošinātu satiksmes drošību un novirzītu gājējus uz gājēju pāreju Murjāņu ielā, jo šajā vietā dzelzceļa posms atrodas līkumā.
2007. gadā, veicot Saulkrastu apvedceļa izbūvi, tika slēgta Murjāņu ielas pārbrauktuve, tās vietā izveidojot gājēju pāreju, taču šī pāreja faktiski atrodas meža vidū, 600 metrus no blīvi apdzīvotas vietas. Otra izeja uz pilsētas centru no šī dzīvojamā rajona, ir ziemeļrietumu daļā zem dzelzceļa tilta uz Skolas ielu, šķērsojot Pēterupi, taču arī šeit ir ievērojams attālums un palu laikā vieta applūst. Kopumā Saulkrastu pilsētas teritorijā ir vairākas vietas kur nepieciešams komplekss risinājums, iedzīvotāju un transportlīdzekļu kustības nodrošināšanai.
Ar “Latvijas dzelzceļš” un Satiksmes ministriju notiek sarunas par Inčupes dzelzceļa stacijas pārvietošanu pretī Baltajai kāpai un jaunas pieturvietas “Baltā kāpa” izveidi, kas vienlaicīgi kalpotu kā ērta un droša dzelzceļa šķērsošanas vieta Veselības ciema un apkārtējo teritoriju iedzīvotājiem, kā arī pašvaldībai būtu iespēja izbūvēt atbilstošus piekļuves ceļus gājējiem un autotransportam.
Dēļ dzelzceļa tilta konstrukciju augstuma, problemātiska ir piekļuve nekustamajam īpašumam “Mācītājmuiža”, kur autotransporta un gājēju kustība tiek organizēta pa Skolas ielu, kas ved zem dzelzceļa tilta pār Pēterupi. Ielas posms zem dzelzceļa tilta periodiski applūst un ceļš kļūst neizbraucams. Atsevišķu tilta apkopes konstrukciju augstums ierobežo iespējas paaugstināt applūstošo brauktuvi un samazināt tās applūšanu lietavu un palu laikā. Šāda situācija apgrūtina īpašuma izmantošanu un operatīvo dienestu piekļuvi ārkārtas situācijās. Vienlaikus pašvaldība aicina iedzīvotājus ievērot piesardzību un nešķērsot dzelzceļu tam neparedzētās vietās, rūpējoties par savu un citu drošību,” teikts vietvaras paziņojumā.