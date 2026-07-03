Piektdien gaidāms lietus, kļūs ievērojami vēsāks
Foto: Edijs Pālens/LETA
Sabiedrība

Piektdien gaidāms lietus, kļūs ievērojami vēsāks

Ziņu nodaļa

Jauns.lv/LETA

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Pēc aizvadītajām vasarīgi siltajām dienām piektdien kļūs ievērojami vēsāks, turklāt daudzviet gaidāms lietus, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes

Piektdien gaidāms lietus, kļūs ievērojami vēsāks...

Dienā debesis būs mākoņainas, tomēr brīžiem tās skaidrosies. Daudzviet valstī diena būs lietaina, vietām iespējams arī pērkona negaiss un stipras lietusgāzes.

Valsts austrumos vējš turpinās pūst lēni, tomēr Latvijas rietumu daļā dienvidrietumu, rietumu vējš pūtīs mēreni, brāzmās pastiprinoties līdz 15-17 metriem sekundē.

Gaiss iesils līdz plus 17, plus 21 grādam.

Arī galvaspilsētā mākoņi brīžiem izklīdīs, bet dienas laikā bieži gaidāms lietus. Saglabāsies lēns dienvidu vējš, un gaisa temperatūra sasniegs plus 20 grādus.

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