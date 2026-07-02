Stundām ilga neziņa, tehniskas ķibeles un kāds rekordists ar 80 pieteikumiem: kā Rīgā šogad rit uzņemšana vidusskolās?
Šogad mācībām Rīgas skolu 10. klasēs pieteikušies 5332 skolēni. Tā kā pilsētas 54 vidusskolās (tostarp sešās valsts ģimnāzijās) plānots nodrošināt līdz 4500 vietu, konkurence uz iekļūšanu izvēlētajā izglītības iestādē ir ievērojama.
Kopumā saņemts iespaidīgs pieteikumu skaits – 41 581, kas nozīmē, ka uz vienu izglītības iestādi vidēji krīt 785 pieteikumi. Lielākā daļa jeb 89,5% pretendentu ir vēlējušies nodrošināties, iesniedzot pieteikumus vairāk nekā vienā skolā. Teju trešdaļa (28,7%) izvēlējusies vismaz desmit programmas, taču pašvaldība fiksējusi arī kādu absolūtu rekordu – viens skolēns iesniedzis pat 80 pieteikumus. Tikai 560 jaunieši bijuši pilnībā pārliecināti par savu izvēli un pieteikušies tikai vienai konkrētai izglītības programmai.
Rīgas izglītības iestādes jau ir sākušas izsūtīt uzaicinājumus uzņemšanai 10. klasēs. Pēc uzaicināto pretendentu skaita pirmajā vietā patlaban ierindojas Rīgas Valsts Klasiskā ģimnāzija. Tai seko Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzija, Rīgas Valsts 1. ģimnāzija, Rīgas Valsts 2. ģimnāzija un Rīgas Valsts 3. ģimnāzija.
Vecākus un topošos vidusskolēnus aicina neatlikt lēmuma pieņemšanu un sniegt atbildi 72 stundu laikā pēc uzaicinājuma saņemšanas.
Vecāki norāda uz tehniskām kļūmēm un neziņu
Tikmēr skolēni un viņu vecāki saskārušies ar vairākiem šķēršļiem, vēsta LSM. Viena no galvenajām problēmām, kas ģimenēm sagādājusi raizes, ir atšķirīgais rindas atspoguļojums dažādās izglītības iestādēs. Tas liedzis vecākiem un bērniem objektīvi izvērtēt reālās izredzes tikt uzņemtiem izvēlētajā skolā.
Uzņemšanas procesā nav izticis arī bez tehniskām kļūmēm. Fiksēts gadījums, kad sistēma nav ielasījusi visus nepieciešamos skolēna datus, kā rezultātā jaunietis ar augstiem mācību sasniegumiem pretendentu sarakstā nepamatoti atjēdzies pēdējā vietā. Lai gan kļūdu izdevies operatīvi novērst, tas ģimenei radījis pamatīgu satraukumu.
Papildus tehniskajiem jautājumiem jauniešiem nācies saskarties ar psiholoģiski grūto gaidīšanas procesu. Neskatoties uz to, ka uzaicinājumu izsūtīšana sākās jau ceturtdienas rītā, daļa skolēnu pat ar ļoti labiem rezultātiem (piemēram, ar vidējo atzīmi 8,5) līdz pat pēcpusdienai vēl nebija saņēmuši nevienu uzaicinājumu.