Aplēja ar benzīnu un aizdedzināja dzīvu - Līgatnes pagastā pastrādāta baisa slepkavība
Vidzemes rajona tiesa ceturtdien atzina Edvīnu Birkhānu par vainīgu divu cilvēku slepkavībā Līgatnes pagastā, aizdedzinot vienu no upuriem un izraisot ugunsgrēku, un piesprieda viņam 18 gadu un deviņu mēnešu cietumsodu, kā arī probācijas uzraudzību uz trīs gadiem.
Lietas dalībnieki desmit dienu laikā no saīsinātā sprieduma pasludināšanas dienas var rakstveidā iesniegt tiesai lūgumu par pilna sprieduma sagatavošanu.
Pilnu spriedumu var pārsūdzēt apelācijas kārtībā Vidzemes apgabaltiesā desmit darbdienu laikā no tā pieejamības dienas, sūdzību vai protestu iesniedzot Vidzemes rajona tiesā.
Jau ziņots, ka Valsts policijā pērn pabeigta izmeklēšana kriminālprocesā, kurā izmeklēts Līgatnes pagastā 2025. gada 28. martā notikušais ugunsgrēks. Pēc liesmu likvidēšanas ēkas otrajā stāvā tika atrastas divu cilvēku - vīrieša un sievietes - mirstīgās atliekas. Bojāgājušais vīrietis bija dzimis 1975. gadā, bet sieviete - 1970. gadā.
Valsts policijas pārstāve Zane Vaskāne informēja, ka izmeklēšanas gaitā noskaidrots, ka ugunsnelaime izcēlusies pēc tam, kad 28. martā ap plkst. 19.30 aizdomās turētais vīrietis, uzturoties īpašumā kopā ar paziņām un kopīgi lietojot alkoholu, tīši aplējis vienu no vīriešiem ar benzīnu un aizdedzinājis viņu. No degošā cilvēka ķermeņa aizdegās arī dzīvoklis, un liesmās gāja bojā arī telpās esošā sieviete.
Kriminālprocess tika pārkvalificēts un aizdomās turētajam - 1961. gadā dzimušajam Birkhānam - inkriminēti noziedzīgi nodarījumi pēc Krimināllikuma 185. panta otrās daļas - par mantas tīšu iznīcināšanu ar dedzināšanu - un pēc Krimināllikuma 117. panta trešā un ceturtā punkta - par slepkavību pastiprinošos apstākļos, tai skaitā vairāku personu dzīvībai bīstamā veidā un ar sevišķu cietsirdību. Aizdomās turētajam kā drošības līdzeklis tika piemērots apcietinājums.