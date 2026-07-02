Lietuvā pēc pakaļdzīšanās nobloķē ceļu un aptur auto ar Latvijas numuru; tajā - 17 nelegālie migranti
Sadarbojoties Lietuvas valsts robežsardzei un policijas darbiniekiem, Ukmerģes rajonā Lietuvā aizturēts Rumānijas pilsonis par 17 nelegālo migrantu pārvešanu uz Rietumeiropu. Viņš pārvietojies auto ar Latvijas valsts numura zīmēm.
Trešdienas rītā, saņemot informāciju no Lietuvas valsts robežsardzes Viļņas robežapsardzības dienesta Kriminālizlūkošanas pārvaldes, Ukmerģes rajonā tika apturēta automašīna Toyota Proace ar Latvijas numura zīmēm, vēstī Lietuvas robežsardzē.
Tomēr vadītājs nepakļāvās amatpersonu likumīgajām prasībām - palielināja ātrumu un mēģināja bēgt Kauņas virzienā. Tikai pēc ceļa bloķēšanas ar dienesta automašīnu transportlīdzeklis tika apturēts.
Izrādījās, ka automašīnu vadīja 28 gadus vecs Rumānijas pilsonis un kopā ar viņu brauca 25 gadus vecs Spānijas pilsonis. Automašīnā amatpersonas atrada 17 nelegālos migrantus, kuri uzdevās par Somālijas, Sudānas, Burundi, Eritrejas un Alžīrijas pilsoņiem.
Abi aizdomās turētie tika aizturēti. Lietuva valsts robežsardze ir uzsākusi pirmstiesas izmeklēšanu par personu nelegālu pārvietošanu pāri valsts robežai savtīgos nolūkos. Par šo noziedzīgo nodarījumu paredzēts naudas sods vai brīvības atņemšana līdz 8 gadiem.
Nelegālie migranti, kas devušies pa "tā saukto Latvijas ceļu", parasti pēc nepieciešamo procedūru pabeigšanas tiek atgriezti atpakaļ Latvijas instancēm, ziņo Lietuvas robežsardzē.