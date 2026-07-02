Izņemti desmitiem nažu un aizdomas par narkotikām: Dombrava atklāj reidu rezultātus patvēruma meklētāju centros. FOTO
Iekšlietu dienesti reidos abos patvēruma meklētāju centros Muceniekos un Liepnā izņēmuši 31 nazi, savā "Facebook" kontā informē iekšlietu ministrs Jānis Dombrava.
Viņš norāda, ka dienesti centros pārbaudīja 499 personas. No personām izņemts 31 nazis. Pie vienas personas konstatētas iespējamas narkotiskās vielas un sākts administratīvais process.
Vēl pirms reida Muceniekos pilnveidots iestādes darbs. Patlaban centrā ir noteikti stingrāki pārvietošanās nosacījumi nakts laikā un ieviesti pasākumi, lai centra iemītnieki ievērotu iekšējās kārtības noteikumus.
Dombrava arī paziņojis, ka sagaida, ka Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vadība spēs uzrādīt pietiekamu progresu, atgriežot atpakaļ nelegālos imigrantus, kuri, maldinot iestādes, ir ieguvuši patvēruma meklētāju statusu.
Tāpat Dombrava iepriekš publiski paudis, ka centrā patvēruma meklētāji brīvi pārvietojas apkārt ar nažiem. Iepriekšējā vadītāja Andželika Allika skaidrojusi, ka viņiem izsniedz sadzīves priekšmetus, tajā skaitā nažus ēdiena pagatavošanai. Apsargs nav konstatējis, ka šie naži būtu nesti ārā un kādam draudēts. Tāpat nav saņemtas sūdzības par riskiem darbiniekiem un nav bijuši arī uzbrukumi darbiniekiem.