Sabiedrība
Šodien 16:02
Šonakt Daugavpilī uz laiku nekursēs tramvaji
Saistībā ar Jelgavas ielas pārbūves darbiem šonakt Daugavpilī uz laiku tiks pārtraukta tramvaju satiksme, informē SIA "Daugavpils satiksme".
Tramvaju maršrutā Nr. 1 no pieturas "Butļerova iela" atcelti reisi šovakar plkst. 20.40, 21, 21.22, 21.44, 22.05, 22.35 un 23.10, bet naktī - plkst. 00.05 un 4.20. No pieturas "Stacija" šovakar nekursēs tramvaji plkst. 21.09, 21.29, 21.49, 22.11, 22.32, 23.02 un 23.35, bet naktī - plkst. 00.27 un 4.40.
Tramvaju maršrutā Nr. 2 no pieturas "Butļerova iela" atcelti reisi plkst. 20.34 un 21.34, bet no pieturas "Latvijas maiznieks" - plkst. 21 un 22.
3. tramvaju maršrutā no pieturas "Butļerova iela" nebūs tramvaja plkst. 20.31 un 21.27, bet no pieturas "Cietoksnis" - plkts. 21.12.
Savukārt 5. tramvaju maršrutā no pieturas "Cietoksnis" šonakt atcelts tramvajs plkst. 2.08.