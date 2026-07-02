Sabiedrība
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Jūnijs Latvijā bijis viens no siltākajiem vēsturē
Šā gada jūnijs Latvijā bijis devītais siltākais meteoroloģisko novērojumu vēsturē. Vienlaikus šis mēnesis bijis arī mitrāks nekā ierasts, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra apkopotie dati.
Jūnijā Latvijā vidējā gaisa temperatūra bija plus 16,9 grādi, kas ir 1,7 grādi virs mēneša normas. Kopumā jūnijā sasniegti 11 diennakts maksimālās gaisa temperatūras rekordi, kā arī piedzīvotas divas tropiskās naktis, kad gaisa temperatūra saglabājās virs plus 20 grādiem.
Pāvilostā un Ventspilī šis bijis trešais siltākais jūnijs vēsturē.
Mēneša minimālā gaisa temperatūra plus 2,8 grādi tika novērota 1. jūnijā Daugavpilī, bet maksimālā gaisa temperatūra - plus 33,2 grādi tika novēroti 28. jūnijā Mērsragā.
Nokrišņu daudzums jūnijā bija 76,6 milimetri jeb 9% virs normas. Visvairāk nokrišņu bija Līvānu novada Sīļos, bet vismazāk - Skultē.