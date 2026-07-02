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Meklē bezvēsts pazudušo Igoru Sadovu, vīrietis pēdējo reizi redzēts Ogrē
Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Pierīgas Austrumu iecirknis meklē bezvēsts prombūtnē esošo 1976. gadā dzimušo Igoru Sadovu.
Vīrietis pēdējo reizi redzēts šā gada 27. jūnijā pulksten 12.00 Ogrē, Tīnūžu ielā, taču līdz šim brīdim viņa atrašanās vieta nav zināma. Valsts policija aicina aplūkot vīrieša fotogrāfiju un atsaukties ikvienu, kurš zina viņa iespējamo atrašanās vietu, zvanot pa tālruņa numuru 112!