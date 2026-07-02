Valsts piešķir gandrīz 100 000 eiro vētrā cietušās Bebrenes baznīcas jumta atjaunošanai
Valdība piešķīrusi 97 259 eiro Bebrenes Svētā Jāņa Kristītāja Romas katoļu baznīcas jumta atjaunošanai, kas tika smagi bojāts 11. jūnija vētrā.
Finansējums 30. jūnijā apstiprināts Ministru kabineta sēdē no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem", vēstī Augšdaugavas novada pašvaldībā.
Spēcīgā vētra, kas jūnijā skāra Latvijas austrumu daļu, norāva daļu baznīcas jumta seguma, radot nopietnus bojājumus dievnamam.
Augšdaugavas novada domes priekšsēdētājs Vitālijs Aizbalts pateicies valsts institūcijām par operatīvo rīcību, īpaši izceļot finanšu ministra Māra Kučinska, kultūras ministra Naura Puntuļa un Finanšu ministrijas valsts sekretāra vietnieces budžeta jautājumos Jolantas Plūmes iesaisti, nodrošinot nepieciešamo valsts atbalstu.
Pašvaldība pateicas arī baznīcas draudzei un Bebrenes iedzīvotājiem, kuri tūlīt pēc vētras palīdzēja glābt dievnamā esošās kultūrvēsturiskās vērtības. Pateicoties viņu pašaizliedzīgajai rīcībai, izdevās pasargāt trīs valsts nozīmes kultūrvēsturiskos altārus no iespējamiem bojājumiem.
Savukārt par iedzīvotāju saziedotajiem līdzekļiem uzreiz pēc nelaimes tika nodrošināta pagaidu jumta izbūve. Uzņēmums SIA "Defass-D" par 3468,49 eiro uzklāja būvniecības plēvi, kas pasargāja baznīcas iekšpusi no turpmākas lietus un citu nokrišņu radītās ietekmes līdz brīdim, kad varēs sākt pilnvērtīgus jumta atjaunošanas darbus.