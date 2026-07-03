Šoferus uz Kalnciema šosejas pārsteidz "mīklains" braucamais. To no fotogrāfijas īsti nespēj identificēt pat CSDD
Kas tas par dīvainu transportlīdzekli? Šādu jautājumu sev uzdeva kāda autovadītāja, uz Kalnciema šosejas pamanot neparastu braucamrīku bez numura zīmes. Lai gan tā foto tika nosūtīts arī Ceļu satiksmes un drošības direkcijai, arī tur sākotnēji nevarēja pateikt, kas tieši redzams attēlā.
Sākotnēji autovadītāja nodomājusi, ka tas ir kāds robotiņš, kas tīra šosejas malu, vai ar tālvadības pulti vadāma rotaļlieta. Taču, pabraucot tuvāk, kļuva skaidrs, ka tas ir kas cits. Bet kas? "Numura zīmes nav, braucēju neredz, tikai karodziņš augstu mastā un varen' ņipri skrejošs," neparasto transportlīdzekli raksturo sieviete.
Lai noskaidrotu, kas tas ir par brīnumu, talkā tika ņemts "ChatGPT". Pēc attēliem un video, tas šo braucamo identificēja kā velomobili. Lai piedalītos satiksmē, tam nav nepieciešama numura zīme, jo tiek kvalificēts kā velosipēds. Autovadītāja stāsta, ka bija nobažījusies par braucēja drošību, jo velomobilis ir ļoti zems un intensīvā satiksmē to ir grūtāk pamanīt. Līdz ar to pārvietošanās ar šādu transportlīdzekli var apdraudēt ne tikai tā vadītāju, bet arī citus satiksmes dalībniekus.
Jauns.lv vērsās pie Ceļu satiksmes drošības direkcijas (CSDD), lai noskaidrotu, kas ir attēlā redzamais transportlīdzeklis un vai tas satiksmē pārvietojas atbilstoši noteikumiem.
Taču arī CSDD nezināja skaidru atbildi uz šo jautājumu: "Nezinot informāciju par transportlīdzekļa konstrukciju un tehniskajiem datiem, nav iespējams precīzi noteikt tā veidu un attiecīgi pateikt, vai tiek ievēroti uz šo transportlīdzekļa veidu attiecināmie noteikumi.
"Ja attēlā redzamais transportlīdzeklis tiek darbināts tikai ar cilvēka muskuļu spēku, tas ir velosipēds. Savukārt, ja tas ir papildus aprīkots ar elektromotoru, tā klasifikāciju nosaka atbilstoši motora parametriem un tas var atbilst elektrovelosipēdam (ja motora nominālā nepārtrauktā jauda nepārsniedz 250 W un tas atslēdzas, ja pārstāj mīt pedāļus) vai pašgājējam velosipēdam (ja motora jauda nepārsniedz 1 kW un tas atslēdzas, ja transportlīdzeklis sasniedz ātrumu 25 km/h ). Ja šāds transportlīdzeklis ir aprīkots ar elektromotoru, kura jauda ir lielāka par 1 kW, bet nepārsniedz 4 kW, tas uzskatāms par mopēdu. Gan pašgājējam velosipēdam, gan mopēdam ir jābūt ražotam atbilstoši Regulas 168/2013 prasībām", skaidro CSDD.