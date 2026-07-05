Zemeņu cenas joprojām augstas - kad tās sāks kristies?
Lai gan Latvijas zemeņu sezona jau ieskrējusies, cenas joprojām saglabājas samērā augstas. Pircēji arvien biežāk vaicā, kad vietējās ogas kļūs pieejamākas un vai šovasar vispār sagaidāmas ierastās sezonas cenas.
Sezonas sākumā par kilogramu Latvijā audzētu zemeņu nācās maksāt pat 15–20 eiro, bet jūnija nogalē cenas daudzviet saglabājas 7–12 eiro robežās atkarībā no kvalitātes un tirdzniecības vietas.
Audzētāji norāda, ka šogad ražas ziņā sezona kopumā ir laba. "Augusta plants" agronoms Guntars Dzērve uzsver, ka raža ir pat labāka nekā pērn gan lauka, gan tuneļu un siltumnīcu audzētājiem. Viņš skaidro, ka būtisku lomu spēlējuši laikapstākļi – pēc labas ziemas un salīdzinoši sausā perioda raža attīstījusies veiksmīgi, taču turpmāko situāciju noteiks lietus un tas, cik ātri ogas izdosies novākt. Vienlaikus viņš norāda, ka izmaksas visos zemeņu audzēšanas un izplatīšanas posmos turpina pieaugt, bet cenas šobrīd vēl saglabājas līdzīgas kā pērn, ar tendenci tuvākajās nedēļās samazināties.
Līdzīgu ainu iezīmē arī citi audzētāji. Saimniecībā “Mālpils ZemeNes” skaidro, ka sezonas sākums vēl ir pārāk agrs, lai salīdzinātu ražu, taču kopumā prognozes ir optimistiskas. Laba ziema un piemērots pavasaris veicinājis spēcīgu veģetāciju, tāpēc šobrīd izskatās, ka raža varētu būt labāka nekā pērn. Vienlaikus tiek norādīts, ka karstais un saulainais laiks paātrina ogu nogatavošanos, bet var ietekmēt garšu un palielināt risku zemenēm apdegt saulē. Šobrīd tirgū jau esot cenu kritums, kas varētu turpināties tuvākajās nedēļās, jo daudzās saimniecībās ir ražas kulminācija un piedāvājums pārsniedz pieprasījumu.
Pēc iepriekšējo gadu tendencēm būtiskākais cenu kritums parasti seko pēc Jāņiem, kad tirgū nonāk lielākais vietējo zemeņu apjoms. Ja laikapstākļi saglabāsies labvēlīgi, jūlijā cenas varētu pakāpeniski samazināties līdz aptuveni 6–7 eiro par kilogramu, bet sezonas kulminācijā pat vēl zemāk.
Tomēr audzētāji uzsver, ka rekordzemas cenas, kādas bijušas atsevišķās iepriekšējās sezonās, šogad varētu arī neatgriezties, jo pieaugušas darbaspēka, degvielas un citu izmaksu pozīcijas.
Vienlaikus viņi norāda uz vēl vienu tendenci – arvien lielāku nozīmi iegūst pašlasīšanas saimniecības. Tā vairs nav tikai lētāka alternatīva, bet arī pieredze, kas piesaista pircējus un veicina pieprasījumu pēc vietējām ogām kopumā.
Kopumā nozare šobrīd atrodas ražas pilnbriedā – ar labu ražu, augstām izmaksām un pakāpeniski krītošām cenām, kuras lielā mērā noteiks laikapstākļi tuvākajās nedēļās.