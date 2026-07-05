Leģendārās “Straumes” kafijas dzirnaviņas
Šonedēļ nodegušajā bijušās rūpnīcas “Straume” galvenajā korpusā Kārļa Ulmaņa gatvē pie Salu tilta Pārdaugavā teju 20 gadus padomju okupācijas laikā ...
Nesenais ugunsgrēks Ulmaņa gatvē plosījies vietā, kurā savulaik ražoja miljoniem leģendāro “Straumes” kafijas dzirnaviņu
Šīs nedēļas sākumā plašs ugunsgrēks izcēlās bijušās ražošanas apvienības “Straume” galvenajā korpusā Kārļa Ulmaņa gatvē 2 (agrāk, padomju laikā - Ernsta Tēlmaņa ielā) pie Salu tilta Pārdaugavā, kas savulaik bija viens no nozīmīgākajiem Latvijas rūpniecības centriem. Nodegušajā ēkā teju 20 gadus ir montētas leģendārās kafijas dzirnaviņas, kuras joprojām kalpo daudzās jo daudzās mājsaimniecībās.
“Straumes” ražošanas korpusi tika uzcelti pagājušā gadsimta septiņdesmito gadu pirmajā pusē. Pēdējos gados tur atradās noliktavas, taču tieši šajās telpās kādreiz tika montētas leģendārās elektriskās kafijas dzirnaviņas.
“Straumes” īsā hronika
“Straume” darbojās no 1965. līdz 2002. gadam un bija pazīstama visā Padomju Savienībā kā viens no modernākajiem sadzīves tehnikas un rotaļlietu ražotājiem. Tās produkcija kļuva par Latvijas rūpnieciskā dizaina vizītkarti – no rotaļlietām un interaktīvām lellēm līdz mikseriem, gludekļiem, gaļas mašīnām, sulu spiedēm, elektriskajām kafijas dzirnaviņām, kā arī vienām no pirmajām PSRS trauku mazgājamajām mašīnām un eksperimentālām mikroviļņu krāsnīm, kuru ražošana gan aprobežojās tikai ar dažiem simtiem eksemplāru.
No uzņēmuma dibināšanas 1965. gadā līdz centrālā korpusa uzcelšanai 1974. gadā rūpnīcas ražotnes bija izkaisītas pa dažādām Rīgas apkaimēm, bija arī filiāles provincē, piemēram, gludekļu ražotne Gulbenē.
Pēc PSRS sabrukuma un tirgus ekonomikas ieviešanas uzņēmums nespēja izturēt Rietumu ražotāju konkurenci. Pēc privatizācijas 2002. gadā “Straume” pilnībā pārtrauca darbību.
Kārļa Ulmaņa gatvē 2 atradās gan “Straumes” galvenais deviņstāvu administratīvais korpuss, konstruktoru birojs un centrālie ražošanas cehi, gan arī trīsreiz zemāks korpuss, kurā atradās plastmasas detaļu liešanas, metālapstrādes, štancēšanas, krāsošanas un gala montāžas cehi. Tieši šeit tika komplektētas kafijas dzirnaviņas, kā arī mikseri, gaļas mašīnas, rotaļlietas un citi sadzīves izstrādājumi.
Leģendārās kafijas dzirnaviņas
No 1970. līdz 1990. gadam tika saražoti miljoniem “Straumes” elektrisko kafijas dzirnaviņu (laika gaitā tās tika tehniski uzlabotas un izstrādāti vairāki modeli). Tās kļuva par vienu no pazīstamākajiem Latvijas PSR rūpniecības izstrādājumiem un tika eksportētas uz daudzām PSRS republikām, Austrumeiropas valstīm, kā arī atsevišķiem Rietumeiropas tirgiem.
1970. gadā rūpnīcas konstruktoru birojā dizainers Mintauts Kārlis Lācis izstrādāja jauno kafijas dzirnaviņu modeli. Viņa uzdevums bija radīt ierīci, kuru varētu ātri un ekonomiski ražot uz konveijera. 1972. gadā šis modelis ieguva PSRS Valsts kvalitātes zīmi. Pirms montāžas visas detaļas tika izgatavotas dažādos “Straumes” cehos.
"Straumes" lepnums:
Plastmasas cehā izgatavoja korpusa abas puses, caurspīdīgo vāku, slēdža detaļas un vada turētāju. Metālapstrādes cehā izgatavoja nerūsējošā tērauda nazi, motora asi, kronšteinu, skrūves un paplāksnes. Elektromontāžas iecirknī komplektēja elektromotoru, pārbaudīja rotora darbību un izolāciju. Daļa elektromotora komponentu tika piegādāta no citiem PSRS uzņēmumiem, bet galīgā montāža notika Rīgā.
Kad visas detaļas bija sagatavotas, tās nogādāja galvenajā montāžas korpusā Kārļa Ulmaņa gatvē. Konveijera līnija darbojās šādā secībā: * plastmasas korpusā ievietoja motoru; * motoru pieskrūvēja; * pievienoja elektrības vadus; * uzstādīja ieslēgšanas pogu; * uzlika tērauda malšanas nazi; * nostiprināja vāku; * pārbaudīja motora darbību; * pārbaudīja trokšņa līmeni un vibrāciju; * uzlīmēja “Straumes” marķējumu un tehnisko pasi; * izstrādājumu iepakoja kartona kastē.
Lielākā daļa darba tika veikta ar rokām – konveijers tikai pārvietoja izstrādājumu no vienas darba vietas uz nākamo. Pirms iepakošanas katras dzirnaviņas pieslēdza elektrībai un pārbaudīja tās darbību. Pēc tam produkciju nosūtīja uz noliktavām un eksportam.
“Straumes” dzirnaviņu forma ir ļoti līdzīga pagājušā gadsimta septiņdesmitajos gados ražotajiem “Philips” un “Braun KSM” kafijas dzirnaviņu modeļiem. Pats dizainers Mintauts Kārlis Lācis ir stāstījis, ka tika pētīti Rietumu analogi, taču konstrukcija tika pārveidota atbilstoši PSRS ražošanas iespējām.
Cik daudz tika saražots?
Precīzs saražoto kafijas dzirnaviņu skaits nav zināms, jo rūpnīca nekad nav publicējusi atsevišķu statistiku. Bet droši zināms, ka ražošana ilga aptuveni no 1969. līdz 1991. gadam; 1972. gadā modelis saņēma PSRS Valsts kvalitātes zīmi; dzirnaviņas bija viens no uzņēmuma galvenajiem produktiem līdzās mikseriem, gludekļiem un gaļas mašīnām. Rūpniecības vēsturnieki secina, ka vairāk nekā divdesmit gadu laikā tika saražoti vairāki miljoni dzirnaviņu, taču precīzs skaits nav zināms.
“Straumes” kafijas dzirnaviņas bija vienkāršas un lietošanā drošas. Tās faktiski nekad nebojājās - elektromotora iziešana no ierindas tika uzskatīta par ārkārtas gadījumu. Dzirnaviņas tika ražotas divās modifikācijās - lielās ar 50 gramu ietilpību un mazās ar 30 gramu ietilpību. Mazās dzirnaviņas bija pieprasītākas. Pagājušā gadsimta astoņdesmito gadu vidū ik mēnesi no rūpnīcas konveijera nonāca 30 000 mazo kafijas dzirnaviņu, kas veikalos tika tirgotas par 12 rubļiem gabalā, un 10 000 lielo dzirnaviņu par 13,50 rubļiem gabalā. Dzirnaviņu ražošanas rekordu uzņēmums sasniedza 1986. un 1987.gados, kad tika saražotas 1 300 000 dzirnaviņas. Pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas pieprasījums pēc “Straumes” kafijas dzirnaviņām strauji saruka. Veikalos plašā izvēlē parādījās jau gatava samalta kafija un vajadzība pēc dzirnaviņām zuda. Tās lietoja vairs tikai izsmalcināti kafijas baudītāji.
Dzirnaviņas pa visu pasauli
“Straumes” produkcija tika eksportēta uz “brālīgajām republikām” – Krieviju, Ukrainu, Baltkrieviju, Lietuvu, Igauniju, Kazahstānu, kā arī uz “sociālistiskās sadraudzības valstīm” - Vācijas Demokrātisko Republiku, Poliju, Čehoslovākiju, Ungāriju, Bulgāriju, Rumāniju. "Straumes" dzirnaviņas tika eksportētas arī uz Rietumeiropu (dokumentēta ir tirdzniecība Rietumvācijā, izmantojot PSRS ārējās tirdzniecības organizācijas).
Austrumvācijas vēsturei veltītais muzejs Berlīnē (DDR museum) ir redzamākais muzejs ārpus Latvijas, kura ekspozīcijā ir īpaši izceltas “Straumes” kafijas dzirnaviņas kā tipisks PSRS sadzīves tehnikas piemērs, kas bija pieejams Austrumvācijas tirgū DDR museum Jauns.lv arī atvēlēja fotogrāfijas no savas ekspozīcijas ar šīm dzirnaviņām). Polijā tās joprojām ir ļoti izplatītas kolekcionāru vidū. Šodien šīs ierīces regulāri parādās kolekcionāru tirgū visā Eiropā, kur to cena bieži vien sasniedz pat 80 eiro. Latvijā krāmu tirgos un antikvariātos tās gan var atrast pat par desmit eiro, bet ir arī dārgāki eksemplāri – līdz 40 eiro.
Kur tās saglabājušās?
Neviens nezina precīzu saglabājušos “Straumes” kafijas dzirnaviņu skaitu. Ekspertu vērtējumā Latvijā šodien varētu būt saglabājušies aptuveni 20 000–50 000 eksemplāru, no kuriem vairāki tūkstoši joprojām darbojas; daudzas glabājas mājās kā rezerves ierīces vai piemiņas priekšmeti; daļa nonāk kolekcionāru rokās. Oriģinālās “Straumes” kafijas dzirnaviņas glabā Latvijas Nacionālais vēstures muzejs un DDR museum Berlīnē.
Poliete Joanna Iranovska savā blogā raksta, ka pirms pārcelšanās uz Norvēģiju bijusi vairāk tējas, nevis kafijas cienītāja. Pēc gandrīz desmit gadiem Oslo kafija kļuvusi par viņas neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, un sestdienas rītus pavada kopā ar savu vintage “Straumes” kafijas dzirnaviņām.
Viņas dzirnaviņas ražotas 1986. gadā. Tās atrastas mātes virtuves skapī Krakovā, joprojām oriģinālajā kastē un ideālā stāvoklī. Autore raksta, ka vecākajai paaudzei padomju sadzīves priekšmeti bieži simbolizē nevēlamu pagātni, savukārt jaunākajai paaudzei tie kļuvuši par interesantu vēstures un dizaina liecību.
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Lai gan ugunsgrēks iznīcinājis daļu no bijušās rūpnīcas telpām, “Straumes” vārds joprojām dzīvo tūkstošiem mājsaimniecību un kolekcionāru kolekcijās. Elektriskās kafijas dzirnaviņas kļuvušas par vienu no atpazīstamākajiem Latvijas rūpniecības un dizaina simboliem, apliecinot laiku, kad Rīgā tapa sadzīves tehnika, kas bija pazīstama visā Padomju Savienībā un arī ārpus tās.
Un tas ir augsti novērtēts mantojums, tāpat kā padomju laikā tas bija liels dārgums, ko pat izlozēja Latvijas PSR naudas un mantu loterijā. Un to cena PSRS veikalos pieauga no 12 līdz 17 rubļiem. Ja 1989. gadā PSRS vidējā alga bija 240 rubļi, tad tas bija 7% no darba algas. Torezi vidējais Latvijas strādnieks varēja nopirkt 14 dzirnaviņas, bet tagad par minimālo algu antikvariārta tirgos mēs varam nopirkt divreiz vairāk šo unikālo priekšmetu.