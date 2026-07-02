FOTO: Rīgā atklāta neparasta izstāde par emocijām
“Kā tu šodien jūties?” – šķietami vienkāršs jautājums, uz kuru ne vienmēr ir viegli atbildēt. Tieši tas kļuvis par centrālo motīvu jaunajai multimediālajai pētnieciskajai izstādei “Kā tu šodien jūties? Emociju pratība”, kas no 2. jūlija līdz 13. septembrim skatāma Rīgas Laikmetīgās mākslas telpas Lielajā zālē. Izstāde veltīta ārstei Ilzei Aizsilniecei, turpinot viņas aizsākto sarunu par emocionālās veselības nozīmi cilvēka dzīvē.
Šis nav stāsts tikai par mākslu. Izstādes veidotāji cenšas parādīt, ka emocijas nav kaut kas abstrakts – tās ietekmē mūsu ikdienas izvēles, attiecības, fizisko un mentālo veselību, kā arī spēju saprast gan sevi, gan citus. Tāpēc ekspozīcijā māksla sastopas ar psiholoģiju, medicīnu un zinātni, mudinot apmeklētāju ne vien vērot, bet arī domāt par paša emocionālo pieredzi.
Ekspozīcijā apvienoti 28 Latvijas mākslinieku darbi, kas veidoti ap sešām pamatemocijām – prieku, bailēm, skumjām, riebumu, pārsteigumu un dusmām. Šīs emocijas, balstoties amerikāņu psihologa Pola Ekmana teorijā, tiek uzskatītas par universālām un kopīgām visiem cilvēkiem neatkarīgi no kultūras.
Izstādes idejas autores ir kuratores Una Meistere un Daiga Rudzāte. Viņas uzsver, ka par emocijām bieži vien ir grūti runāt tieši, savukārt māksla ļauj piekļūt tam, ko ne vienmēr spējam formulēt vārdos. Tādēļ ekspozīcija iecerēta kā telpa, kurā iespējams ne tikai skatīties uz mākslas darbiem, bet arī labāk iepazīt pašam sevi.
Ar izstāžu zāli projekts nebeidzas. Jautājums “Kā tu šodien jūties?” sastopams arī Rīgas pilsētvidē – tas parādās skatlogos un uz īpaši veidotiem soliņiem dažādās pilsētas vietās, aicinot garāmgājējus uz mirkli apstāties un pievērst uzmanību savam emocionālajam stāvoklim. Izstādi papildinās arī lekcijas, diskusijas un tikšanās ar māksliniekiem, ārstiem, psihologiem un citu jomu ekspertiem, kā arī grāmatu sērija par emociju pratību.
Laikā, kad par mentālo veselību runā arvien biežāk, šī izstāde atgādina, ka pirmais solis ceļā uz labāku pašsajūtu reizēm ir pavisam vienkāršs – godīgi atbildēt uz jautājumu: kā es šodien jūtos?
Izstādes "Kā tu šodien jūties?" atklāšana 2026. gada jūlijā
Multimediālā pētnieciskā izstāde “Kā tu šodien jūties? Emociju pratība” skatāma no 2026. gada 2. jūlija līdz 13. septembrim.