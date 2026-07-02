Deviņu miljonu eiro projekts: policija testē jaunu noziedzības apkarošanas rīku
Valsts policija ir saņēmusi un testē vienoto kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmu, informēja policija.
Projekta mērķis ir stiprināt informācijas apmaiņu, pārrobežu sadarbību un noziedzības novēršanu un apkarošanu, izveidojot un pilnveidojot Nacionālās kriminālizlūkošanas informācijas sistēmu (NKIM), tās infrastruktūru un analītisko rīku.
Paredzēts, ka kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēma būtiski atvieglos manuālo darbu un ar to saistītos procesus, informācijas apmaiņu un apstrādi, kā arī Operatīvās darbības likumā paredzētās informācijas uzskaiti, lietvedību un datu analīzi.
Arī patlaban tiek turpināts darbs pie sistēmas izstrādes prasību precizēšanas un saskaņošanas, lai pilnveidotu gan pašu kriminālizlūkošanas sistēmu, gan tās infrastruktūru.
Šajā procesā ir iesaistīti nacionāla līmeņa eksperti, ar kuriem regulāri tiek pārrunāti datu apmaiņas risinājumi, sistēmas praktiskās izmantošanas iespējas un funkcionālās vajadzības, lai nodrošinātu risinājuma atbilstību gan operatīvajām vajadzībām, gan normatīvo aktu prasībām.
Lai gan darbs pie infrastruktūras izveides turpinās, patlaban Valsts policija jau ir saņēmusi kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas piegādi no izstrādātājiem un tiek veikta sistēmas testēšana.
Kriminālizlūkošanas atbalsta informācijas sistēmas risinājumā paredzēts integrēt vairāku nacionāla līmeņa informācijas sistēmu datus. Šim nolūkam ir noslēgti sadarbības līgumi ar vairākām iestādēm, vienlaikus turpinot darbu arī pie citu nacionāla līmeņa informācijas sistēmu pieslēgšanas.
Projekta kopējās izmaksas ir 9 153 315 eiro, tostarp Eiropas Savienības Iekšējā drošības fonda finansējums ir 6 864 986 eiro jeb 75% no kopējām izmaksām, bet valsts budžeta finansējums ir 2 288 329 eiro jeb 25% no kopējām izmaksām.
Projekts tiek īstenots Iekšējā drošības fonda 2021.-2027. gada periodā, kura vadošā iestāde Latvijā ir Iekšlietu ministrija.