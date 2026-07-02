Festivāls “STRAUME’26” šonedēļ pārvērtīs Līgatni par Latvijas hiphopa galvaspilsētu
Jau šajā nedēļas nogalē, 3. un 4. jūlijā, Līgatnes radošajā kvartālā ZEIT norisināsies Latvijas urbānās kultūras spilgtākais notikums, hiphopa festivāls "STRAUME'26", kas šogad svin savu piecu gadu jubileju.
Divu dienu garumā apmeklētājus sagaida spilgtākie Latvijas hiphopa mākslinieki, īpaši festivālam veidoti priekšnesumi un īsta vasaras festivāla atmosfēra. Organizatori aicina savlaicīgi iepazīties ar svarīgāko praktisko informāciju.
Telšu pilsētiņa un nakšņošana
Viena no neatņemamām "Straume" sastāvdaļām ir telšu pilsētiņa. Katrā festivāla biļetē ir iekļauta telts vieta, bezmaksas autostāvvieta un iespēja visa pasākuma laikā baudīt ZEIT Tīklu parku.
Nakšņošanai būs iespējams izvēlēties sev piemērotāko zonu: Kluso, Skaļo vai Meža telšu pilsētiņu. Ar telšu pilsētiņas lietošanas noteikumiem iespējams iepazīties festivāla mājaslapā.
Festivāla apmeklētāju ērtībām pieejamas arī bezmaksas kemperu vietas. Vietu skaits ir ierobežots, tādēļ pirms ierašanās organizatori aicina tās rezervēt, sazinoties ar festivāla komandu.
Nokļūšana
Uz festivālu iespējams ērti nokļūt gan ar personīgo automašīnu, gan sabiedrisko transportu. Šogad pirmo reizi pieejama arī iespēja izmantot Braucam Kopā platformu, kas piedāvā organizētus kopbraucienus maršrutā Rīga–Līgatne–Rīga abās festivāla dienās, ļaujot jau ceļā iejusties festivāla atmosfērā kopā ar citiem, līdzīgi domājošiem festivāla apmeklētājiem.
Lai ērtāk saplānotu savu ierašanos un uzturēšanos teritorijā, organizatori iesaka jau iepriekš iepazīties ar festivāla karti, kas pieejama www.straumefest.lv.
Ēdināšana un atpūta
Visas dienas garumā ZEIT teritorijā darbosies ēdinātāji, dzērienu zonas un atpūtas vietas, kur starp koncertiem baudīt nesteidzīgu festivāla atmosfēru.
Biļetes
Biļetes būs iespējams iegādāties arī pasākuma dienās, tomēr organizatori iesaka tās iegādāties iepriekš, lai izvairītos no rindām pie ieejas. Lai gan patlaban joprojām ir ieejamas gan vienas, gan divu dienu biļetes, biļešu skaits ir ierobežotā daudzumā. Biļetes: www.straumefest.lv
Programma
Divu dienu garumā, festivāla “Straume” piecu gadu jubilejas programmā apmeklētājus sagaida autentiska atmosfēra un dažādu paaudžu spilgtāko žanra pārstāvju, apvienību un īpaši festivālam radītu specprojektu priekšnesumi.
Festivāla programmā: Ozols un Gustavo, ansis, Ods un Goča, Marko & galaktik, zaldats, rolands če, Deniss, specprojekts - Vētra Krū, kurā apvienojušās četras hiphopa mākslinieces - VIŅA, Krisy, Revolūcija un ŪGA, PCK97, Eliots, Brīvrunu Projekts, Skrapneshi un vēl citi mākslinieki.
Līdztekus koncertiem apmeklētājus sagaidīs arī daudzveidīga festivāla programma - partneru aktivitātes, grafiti konkurss, bītmeikeru meistarklases, SUP dēļu izbrauciens, kā arī virkne citu izklaides un atpūtas iespēju visas nedēļas nogales garumā.
Pilna programma, teritorijas karte un cita aktuālā informācija pieejama festivāla mājaslapā www.straumefest.lv un festivāla sociālo tīklu kontos.