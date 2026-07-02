Jūrmalas muzejā atklās starptautisku laikmetīgās mākslas izstādi “Plūsmā”
Rīt, 3. jūlijā pl. 17.00, Jūrmalas muzejā atklās starptautisko laikmetīgās mākslas izstādi “Plūsmā”. Izstāde apvieno dažādu paaudžu un valstu māksliniekus, kuri pārstāv atšķirīgus mākslas medijus un izteiksmes formas - glezniecību, grafiku, tēlniecību, stikla un tekstilmākslu, video un instalāciju un kuri mākslas valodā runā par neredzamiem procesiem - intuīciju, apziņu, atmiņu, satikšanos, pārmaiņām un garīgo pieredzi.
Izstādē piedalās 23 mākslinieki: Sigita Enika, Ināra Garklāva, Ieva Krūmiņa, Liene Mackus, Zaiga Putrāma, Igors Bernāts, Kaspars Brambergs, Andris Breže, Valdis Celms, Māris Čačka, Miķelis Fišers, Gints Gabrāns, Ritums Ivanovs, Atis Jākobsons, Leonards Laganovskis, Verners Lazdāns, Paulis Liepa, Pēteris Līdaka, Jānis Murovskis, Artis Nīmanis, Reinis Pētersons, kā arī starptautiski pazīstamie ārvalstu mākslinieki Kristīna Lukasa (Cristina Lucas. Spānija) un Maurīcio Doncelli (Maurizio Donzelli, Itālija).
“Izstādes idejiskais pamats sasaucas ar psihologa Karla Gustava Junga atziņām par kolektīvo bezapziņu un cilvēka individuālo garīgās attīstības ceļu. Izstāde pieskaras arī mūsdienu filozofijā un psiholoģijā aktuālajam jautājumam par apzinātu klātbūtni, savstarpēju saikni un spēju uztvert pasauli ārpus racionāli izmērāmā,” saka izstādes kuratore Inga Bunkše.
Katrs no mums meklē iespēju augt un attīstīties garīgi un katrs to dara savādāk. Izstāde “Plūsmā” kuratore un mākslinieki meklē iespējas, kā nepazaudēt sevi pasaulē, kuru transformē informācijas pārbagātība, stress un steiga.
Izstāde nesniedz gatavas atbildes. Tā aicina apstāties, uzdot jautājumus un ļauties pieredzei. Varbūt tieši jautājumi, nevis atbildes, ir tas, kas palīdz cilvēkam virzīties tālāk un saglabāt saikni ar savu iekšējo plūsmu.
Izstādei sagatavots ceļvedis ar kura palīdzību skatītājs labāk varēs izprast mākslas darbos skartās tēmas. Izstādi papildina paralēlā programma, kuras ietvaros notiks meistardarbnīcas bērniem un jauniešiem, kā arī darbnīcas un sarunas pieaugušajiem.
Uzņēmums Dateks.lv. nodrošina augstas veiktspējas datoru un programmatūru Ginta Gabrāna MI instalācijai. Sadarbības partneri: Nordic Partners, Zuzeum, Ogres Vēstures un mākslas muzejs, SIA Bumbierkoks, Mākslas eksperti.lv. Izstādes kuratore Inga Bunkše, scenogrāfs Gints Gabrāns, vizuālā identitāte Anitra Eglīte-Poikāne, izstādes paralēlā programma Inga Bunkše un Patrīcija Baltiņa. Projekta vadītāja Guna Kalnača.
Izstāde apskatāma no 3. jūlija līdz 13. septembrim. Jūrmalas muzeja darba laiks: P.O. – Slēgts, T. – Sv. – 10.00 – 18.00.
Ieeja bez maksas.