Čehova teātris iebilst pret ministra rīkojumu par valsts valodas lietošanu: tas varot apdraudēt teātra darbību
Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris publiski paudis iebildumus pret kultūras ministra Naura Puntuļa 18. jūnija rīkojumu “Par valsts valodas lietošanu”, norādot, ka tajā ietvertās prasības esot pretrunā ar vairākiem teātra darbību regulējošiem dokumentiem un varētu negatīvi ietekmēt gan tā misiju, gan finanšu stabilitāti.
Teātris vēstulē ministram skaidro, ka pēc iepazīšanās ar rīkojumu konstatējis vairākas būtiskas pretrunas. Vadības ieskatā tas nesaskan ar Ministru kabineta rīkojumu par valsts līdzdalības saglabāšanu Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātrī, Kultūras ministrijas deleģētajiem uzdevumiem kultūras jomā, ministrijas gaidu vēstuli par teātra darbību 2024.–2028. gadā, kā arī ar teātra vidēja termiņa darbības stratēģiju 2025.–2028. gadam.
Teātris uzsver, ka tā valsts deleģētais uzdevums ir ne tikai popularizēt teātra mākslu, bet arī nodrošināt tās pieejamību plašai Latvijas sabiedrībai, piesaistīt mazākumtautību skatītājus Latvijas kultūrtelpai, veicināt sabiedrības integrāciju un starpkultūru dialogu.
Vadība pauž bažas, ka rīkojuma pilnīga izpilde varētu kavēt šo mērķu sasniegšanu. Teātra ieskatā krievu valodas pilnīga izslēgšana no publiskās komunikācijas apgrūtinātu informācijas nodošanu daļai sabiedrības un potenciālās auditorijas, kā arī varētu negatīvi ietekmēt teātra finanšu un nefinanšu rādītājus.
Teātris arī norāda, ka tā komunikācijā netiek izmantota tikai krievu valoda. Pēc teātra paustā, tas konsekventi ievēro Valsts valodas likumu un savā publiskajā saziņā lieto latviešu valodu, vienlaikus saglabājot krievu valodu kā daļu no teātra vēsturiskās un radošās identitātes. “Teātris ir Latvijas krievu teātris, un gan latviešu, gan krievu valoda ir tā radošās identitātes neatņemama daļa,” teikts paziņojumā.
Teātris atgādina, ka tā izrādes tiek iestudētas krievu valodā, nodrošinot tulkojumu latviešu valodā. Tāpēc vadība uzdod jautājumu, vai pilnīga krievu valodas izslēgšana no publiskās komunikācijas nemaldinātu skatītājus par teātra repertuāra būtību.
Paziņojumā arī uzsvērts, ka divu valodu lietojums palīdzot sasniegt plašāku auditoriju un veicinot vienotu Latvijas informatīvo telpu. Teātra ieskatā paralēli teksti latviešu un krievu valodā var palīdzēt skatītājiem apgūt un pilnveidot latviešu valodas zināšanas.
Kā papildu argumentu teātris min arī tūristus un Ukrainas civiliedzīvotājus. Tā atrašanās vieta Vecrīgā piesaistot ārvalstu viesus, tostarp krievvalodīgos skatītājus no Lietuvas, Igaunijas, ASV, Lielbritānijas, Vācijas, Zviedrijas un citām valstīm. Savukārt daļa Ukrainas bēgļu, kuri joprojām var bez maksas apmeklēt teātra izrādes, neprotot latviešu valodu un bieži vien arī angļu valodu.
Teātra vadība rīkojuma izdošanu raksturo kā nepietiekami izvērtētu un pārsteidzīgu. Paziņojumā pausts viedoklis, ka tas pirmšķietami varētu liecināt par politiski motivētu lēmumu, nevis pārdomātu un konsekventu kapitālsabiedrības pārvaldību.
Teātris atsaucas arī uz Satversmes tiesas spriedumu saistībā ar mazākumtautību valodu lietojumu sabiedriskajos elektroniskajos plašsaziņas līdzekļos, norādot, ka pamattiesību ierobežojumus nevarot noteikt ar ministra iekšēju administratīvu rīkojumu. Teātra ieskatā šādi jautājumi būtu risināmi likumdevēja līmenī un pēc rūpīga izvērtējuma.
Noslēgumā Mihaila Čehova Rīgas Krievu teātris uzsver, ka ir atvērts konstruktīvam dialogam un cer uz sarunu ar kultūras ministru. Vienlaikus teātris norāda, ka tā mērķis ir saglabāt pieejamību, integrāciju un starpkultūru dialogu, nevis sašaurināt auditorijas iespējas saņemt informāciju par teātra darbību.
Kultūras ministrs izdevis rīkojumu, kas Kultūras ministrijai, tās padotības iestādēm un kapitālsabiedrībām uzdod no publiskās komunikācijas izslēgt krievu valodas lietojumu funkciju īstenošanā, tostarp starptautiskos pasākumos, stratēģijās, reklāmās un tīmekļvietnēs. Rīkojums pamatots ar Satversmē noteikto latviešu valodas kā vienīgās valsts valodas statusu un Satversmes tiesas atziņām par nepieciešamību stiprināt latviešu valodas lietojumu publiskajā telpā un vienotu Latvijas informatīvo telpu.
Ierobežojumi neattiecas uz profesionālo māksliniecisko darbību, ja darba oriģināls ir krievu valodā, un iestādēm. Prasības jāievieš līdz 30. jūlijam.