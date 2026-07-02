ES plāno aizliegt bīstamas vielas zīdaiņu un mazu bērnu precēs
Eiropas Savienība plāno ieviest jaunus regulējumus, kas aizliegs kancerogēnas, mutagēnas un reproduktīvajai sistēmai kaitīgas vielas zīdaiņiem un maziem bērniem paredzētajos izstrādājumos. Ierobežojumi attieksies uz daudzām ikdienas precēm, piemēram, zobu riņķiem, knupīšiem, priekšautiņiem, matračiem, bērnu gultām un autokrēsliem.
Jaunais regulējums ņem vērā bažas par bērnu paaugstināto jutību pret ķīmisko vielu iedarbību. Eiropas Savienības institūciju pasūtītie pētījumi rāda, ka bērnu aprūpes produkti mēdz saturēt vielas, kas saistītas ar nopietniem un neatgriezeniskiem veselības riskiem. No kaitīgās iedarbības bieži vien ir grūti izvairīties -- bērni šos produktus lieto katru dienu, tādējādi viņu āda ar tiem saskaras regulāri un nosacīti ilgstoši.
Daudzi vecāki domā, ka zīdaiņiem paredzētie izstrādājumi jau šobrīd ir droši un nesatur bīstamās ķīmiskās vielas. Diemžēl daudzām bērniem domātajām precēm līdz šim nav piemēroti tādi paši stingri ierobežojumi kā rotaļlietām, lai gan saskare ar tām ir tik pat intensīva: gandrīz visi bērni lieto knupīšus un guļ uz matračiem. Mazi bērni ir viena no jutīgākajām sabiedrības grupām ķīmisko vielu iedarbības ziņā, jo viņu aizsargsistēmas vēl attīstās, tāpēc ir svarīgi viņiem veidot pēc iespējas drošāku vidi.
“Bērni ir uzskatāmi par īpaši jutīgu sabiedrības daļu, kad runa ir par saskarsmi ar potenciāli bīstamām vielām un piesārņojumu. Tas tādēļ, ka bērnu organismā strauji notiek dažādas ar augšanu saistītas pārmaiņas un dabiskie aizsargmehānismi pret ārējās vides iedarbību vēl nav pilnībā izveidojušies. Tāpat arī bērna ķermeņa masa ir ievērojami mazāka par pieaugušo ķermeņa masu, tāpēc vienādas kaitīgās vielas devas iedarbības gadījumā efekts uz bērna ķermeni var būt proporcionāli vairākas reizes lielāks,” uzsver Valters Toropovs, Baltijas Vides Foruma eksperts.
Pašlaik priekšlikums tiek apspriests REACH komitejā, un galīgais lēmums gaidāms 2026. gada rudenī. Lai gan diskusiju gaitā vēl iespējamas izmaiņas, paredzams, ka jaunais regulējums noteiks vienotus standartus visā Eiropas Savienībā, tā nostiprinot bērnu aizsardzību pret bīstamām ķīmiskām vielām.
Kamēr vēl notiek debates par stingrāka regulējuma pieņemšanu attiecībā uz visām zīdaiņiem un maziem bērniem domātām preču grupām, eksperti aicina jau šobrīd pievērst lielāku uzmanību arī to preču izcelsmei, kam Eiropas Savienībā jau ir noteiktas stingras prasības.