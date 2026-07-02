“Latvijas attīstībai” nosauc sarakstu līderus Saeimas vēlēšanām
Partijas “Latvijas attīstībai” valde apstiprinājusi sarakstu un programmu dalībai 15. Saeimas vēlēšanās. Vidzemē ar pirmo numuru kandidēs partijas priekšsēdētājs Juris Pūce, Rīgā - Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas direktore Iveta Ratinīka, Zemgales saraksta līderis būs Aizkraukles novada domes priekšsēdētājs Leons Līdums, Latgalē – Līvānu novada domes deputāts Andris Vaivods, bet Kurzemes sarakstā ar pirmo numuru startēs partijas valdes loceklis Edgars Jaunups. “Latvijas attīstībai” Ministru prezidenta amata kandidāts būs Eiropas Parlamenta deputāts Ivars Ijabs.
“Mēs ticam Latvijai, kur drošība rada pārliecību, ekonomika rada iespējas, zināšanas kļūst par galveno kapitālu un valsts uzticas cilvēkiem. Valsts uzdevums nav aizvietot cilvēku iniciatīvu, bet radīt vidi, kur ikviens var īstenot savu potenciālu. Mūsu mērķis ir panākt, lai Latvija kļūtu par vienu no konkurētspējīgākajām, drošākajām un labāk pārvaldītajām Eiropas valstīm. Drošība, izaugsme, tiesiskums un brīvība nav savstarpēji konkurējošas vērtības,” uzsvērts partijas priekšvēlēšanu programmā.
“Mūsu mērķi ir skaidri – droša valsts, sabalansētas publiskās finanses, konkurētspējīga ekonomika, izcila izglītība un pieejama veselības aprūpe. Šos mērķus vērtēsim pēc sasniegtajiem rezultātiem, nevis pēc izteiktajiem solījumiem. Mēs izvēlamies attīstību.”
Ministru prezidenta amata kandidāts Ivars Ijabs: “Eiropeiskā, liberālā optimistiskā demokrātija ir vienīgais iespējamais Latvijas attīstības ceļš. Mūsu mērķis ir izdarīt visu iespējamo, lai Latvijā, Latvijas politikā uzturētu dzīvu ideju, ka tieši brīvība rada labklājību. Brīvība rada ekonomisko uzplaukumu, brīvība piesaista investīcijas un rada inovācijas. Tā nerodas tāpēc, ka kāda ministrija pasaka, ka tām jārodas, tās pašas aug un zeļ tur, kur neviena ministrija neiejaucas. Tur, kur cilvēkiem pašiem ļauj dzīvot un izpausties. No valsts šie cilvēki sagaida efektīvu likuma varu, drošību, skolas, slimnīcas, ceļus, mazu valdību, maz regulācijas un arī pēc iespējas zemākus nodokļus. Ja man būs iespēja veidot un vadīt valdību, es to patiešām uzskatīšu par godu un privilēģiju parādīt un pierādīt, ka viss nosauktais patiešām ir iespējams un strādā.”
“Latvijas attīstībai” saraksta iesniegšana Centrālajā vēlēšanu komisijā (CVK) paredzēta sestdien, 4. jūlijā. Ar pilnu partijas “Latvijas attīstībai” garo programmu aicinām iepazīties mājaslapā “attistibai.lv”, bet priekšvēlēšanu īsā programma līdz ar pilniem kandidātu sarakstiem mājaslapā būs pieejami līdz ar iesniegšanu CVK.