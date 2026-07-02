"Rimi" lūdz pircējiem tuvāko dienu laikā nodot atpakaļ veikalā vienu konkrētu preci
Foto: Paula Čurkste/LETA
Sabiedrība

"Rimi" lūdz pircējiem tuvāko dienu laikā nodot atpakaļ veikalā vienu konkrētu preci

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"Rimi" lūdz pircējiem nodot atpakaļ veikalā zemāk minēto preci, liecina paziņojums veikala mājaslapā.

"Rimi" lūdz pircējiem tuvāko dienu laikā nodot atp...

Šī prece ir - marinēti cāļu stilbi garšvielu marinādē "Rimi Smart" 800 grami. EAN: 4752050046557.

Derīguma termiņš - 2026. gada 25. jūnijs. Piegādātājs: "Nematekas ŽŪB".

Atsaukuma iemesls: Iespējams mikrobioloģisks piesārņojums.

Ja esat iegādājies minēto preci, ar norādīto derīguma termiņu, tiek lūgts atgriezt to tuvākajā "Rimi" veikalā līdz 2026. gada 8. jūlijam.

Pirkuma čeks nav nepieciešams.

Apmaiņā pret preci tiks apmaksāta preces vērtība. Ja rodas papildus jautājumi, lūgums zvanīt uz "Rimi" bezmaksas tālruni: 80000 180.

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