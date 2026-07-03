No 50 tūkstošiem līdz 17 miljoniem sekotāju vienas spēles dēļ - kā Pasaules kauss maina futbolistu dzīvi
Šī gada Pasaules kauss futbolā sagādājis ne vienu vien pārsteigumu. Jau aizvadītas vairākas sensacionālas spēles, kas dažiem spēlētājiem atnesušas vēl nepieredzētu slavu un miljoniem sekotāju sociālajos tīklos. Taču, vai šādu popularitāti iespējams pārvērst reālā peļņā? Vai arī atrašanās slavas zenītā ir vien tāds īss mirklis, kas noslēgsies līdz ar futbola kaislībām?
Vienu no spilgtākajiem slavas mirkļiem Pasaules kausā līdz šim piedzīvojis meistarīgais Kaboverdes izlases 40 gadus vecais vārtsargs Vozinja (Vozinha - īstajā vārdā Josimar José Évora Dias). Pēc elpu aizraujošās spēles pret Spāniju, kas noslēdzās ar negaidītu bezvārtu neizšķirtu, viņa "Instagram" konts burtiski uzsprāga. Sekotāju skaits no aptuveni 50 tūkstošiem pieauga līdz vairāk nekā 17 miljoniem, pārspējot pat amerikāņu futbola leģendu Tomu Breidiju.
Taču ne vienmēr milzu popularitāti atnes sportiskie sasniegumi. Piemēram, Jaunzēlandes izlases aizsargs Tims Peins pirms turnīra tika nodēvēts par "vismazāk zināmo" Pasaules kausa futbolistu. Taču viss mainījās, pateicoties ietekmīgajam Argentīnas satura veidotājam Valenam Skarsini (Valen Scarsini), kurš aicināja savus sekotājus palīdzēt veicināt Peina atpzīstamību. Izdevās pat labāk nekā cerēts, jo dažu dienu laikā futbolista sekotāju skaits "Instagram" pieauga no aptuveni pieciem tūkstošiem līdz gandrīz sešiem miljoniem.
Sociālo mediju eksperti norāda, ka šāds sekotāju skaits var atnest gana prāvus ienākumus. Miljoniem sekotāju liela bāze sociālajos tīklos paver sportistiem plašas iespējas slēgt reklāmas līgumus ar zīmoliem, saņemt ievērojamu samaksu par sponsorētiem ierakstiem un veidot karjeru arī ārpus sporta lauciņa. Jo lielāka auditorija, jo lielākas peļņas iespējas.
Tomēr negaidīta slava un atpazīstamība ne vienmēr garantē šādu spožu nākotnes perspektīvu. Mediju eksperti uzsver, ka internetā iegūta popularitāte bieži vien ir ļoti īslaicīga. Ja sportistam neizdodas noturēt auditorijas uzmanību arī pēc turnīra beigām, miljoniem sekotāju var ātri vien zaudēt interesi par futbolistu un pārstāt sekot līdzi viņa tālākajām gaitām sociālajos tīklos. Tas, savukārt, krietni samazina iespējas izveidot ienesīgas sadarbības ar zīmoliem.
Lai gan tādas futbola zvaigznes kā Lionels Mesi, Krištianu Ronaldu vai Neimars savu atpazīstamību saglabā daudzus gadus un nereti arī pēc karjeras beigām, krietni grūtāk tas izdodas sportistiem, kuru slava balstās tikai uz vienu spilgtu mirkli. Mediju eksperti uzskata, ka nākotnē arvien lielāka nozīme popularitātes veicināšanā būs ne tikai sniegumam laukumā, bet spējai izmantot sociālos tīklus un ilgtermiņā noturēt fanu interesi.