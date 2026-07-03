Prāta Vētra gaida jūsu stāstus! Tuvojoties lielajam Liepājas koncertam grupa kopā ar Signet Banku izsludina kampaņu, kurā piedalās arī eksprezidente Vaira Vīķe-Freiberga
Gaidot “Pirmās dienas tūres” grandiozo noslēguma koncertu Liepājā, vietējā banka Signet Banka kopā ar vienu no iemīļotākajām Latvijas grupām Prāta Vētra turpina pagājušajā gadā iesākto sirsnīgo atmiņu stāstu kampaņu “Izstāsti savu stāstu par Prāta Vētru”.
Līdz 13. jūlijam ikviens aicināts iesūtīt savu spilgtāko, emocionālāko vai priecīgāko atmiņu par grupu, tās dziesmām vai koncertiem. Stāstu autoriem būs iespēja laimēt biļetes uz “Pirmās dienas tūres” noslēguma koncertu Liepājas stadionā “Daugava”, kā arī īpašu tikšanos ar grupu klātienē 18. jūlijā.
Prāta Vētras dziesmas daudziem Latvijā kļuvušas par daļu no nozīmīgākajiem dzīves notikumiem – pirmajām mīlestībām, draudzībām, ceļojumiem, ģimenes svinībām un koncertiem, kas paliek atmiņā uz mūžu. Šogad kampaņu atklāj īpašs stāsts – savās atmiņās par Prāta Vētru dalās bijusī Valsts prezidente Vaira Vīķe-Freiberga.
“Esmu tikusies ar karaļiem un karalienēm, bet esmu arī uzstājusies ar Latvijas slavenāko rokgrupu 40 000 cilvēku priekšā. Tas bija neaizmirstams pārdzīvojums,” atceras Vaira Vīķe-Freiberga.
Pagājušajā gadā atmiņu stāstu kampaņas laikā tika iesūtīti 235 sirsnīgi, personīgi un iedvesmojoši stāsti no visas Latvijas. Aiz katra no tiem bija savs īpašais dzīves mirklis, kas saistās ar Prāta Vētru. Turpinot šo stāstu glabāšanas tradīciju, kampaņas mērķis ir izveidot un saglabāt Prāta Vētras “atmiņu bibliotēku” – emocijas, atmiņas un pieredzes, kurās mūzika kļuvusi par daļu no dzīves, draudzības un ģimenes vēstures.
“Prieks, ka šīs kampaņas laikā ne tikai iepazīstam tuvāk savus klausītājus un fanus, bet varam arī paši atskatīties uz kopā piedzīvoto! Pagājušajā gadā satikām klātienē dažu stāstu autorus un tās bija patiesi skaistas satikšanās – tik daudz pozitīvu emociju un sirsnīgu pārsteigumu. Draugi, stāstiet, cik vētraini jums ir gājis Liepājā, mēs gaidām!”, dalās Prāta Vētra.
“Ir mūzika, kuru klausāmies, un ir mūzika, kas kļūst par daļu no mūsu dzīves stāsta. Pagājušajā gadā saņemtie cilvēku stāsti apliecināja, ka Prāta Vētras dziesmas daudziem saistās ar īpašiem dzīves notikumiem, cilvēkiem un emocijām, kas saglabājas gadiem. Šī kampaņa nav tikai par grupu vai koncertiem – tā ir par mūsu kopīgajām atmiņām, kas līdz ar grupas mūziku kļūst par daļu no Latvijas kultūrtelpas. Signet Bankai ir būtiski atbalstīt iniciatīvas, kas stiprina Latvijas kultūru un rada paliekošu vērtību. Kopā ar Prāta Vētru turpinām šo iniciatīvu un aicinām ikvienu pievienot savu stāstu kopīgajai Prāta Vētras atmiņu bibliotēkai,” stāsta Ineta Done, Signet Bankas valdes locekle.
Sadarbības projekta ietvaros līdz 13. jūlijam ikvienam būs iespēja mājaslapā signetbank.lv/pratavetra iesūtīt savu īpašo Prāta Vētras stāstu – rakstiski, video vai audio formātā. Prāta Vētra izvēlēsies savus favorītus, kuri saņems biļetes uz tūres noslēguma koncertu Liepājā un iespēju satikt grupu klātienē. Uzvarētāji tiks paziņoti 15. jūlijā.