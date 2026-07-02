Rēzeknē cilvēks cietis, mēģinot pats dzēst degošu automašīnu
Rēzeknē trešdien, mēģinot dzēst degošu automašīnu, cieta cilvēks, informēja Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Vakar saņemts izsaukums uz Rūpnīcas ielu Rēzeknē, kur dega vieglā automašīna. Mēģinot dzēst liesmas pirms glābēju ierašanās, ugunsgrēkā cieta cilvēks.
Aizvadītajā naktī VUGD saņēma izsaukumu arī uz Madonas novada Dzelzavas pagastu, kur dega vienstāva saimniecības ēka pilnā 600 kvadrātmetru platībā. Šorīt ugunsgrēks ierobežots un darbs notikuma vietā turpinās.
Savukārt šorīt neilgi pirms plkst. 4 saņemts izsaukums uz Carnikavas ielu Rīgā, kur ražošanas ēkā bija izcēlies ugunsgrēks. Notikuma vietā konstatēts, ka deg trīsstāvu ražošanas ēka, kurā izvietota galdniecība, pirmais stāvs 250 kvadrātmetru, otrais stāvs 50 kvadrātmetru un jumts 100 kvadrātmetru platībā.
Patlaban šis paaugstinātas bīstamības ugunsgrēks lokalizēts un turpinās glābēju darbs notikuma vietā.
Vakar saņemti arī divi izsaukumi, kur mājokļos uz ieslēgtas plīts dega bez uzraudzības atstāts ēdiens. Abos gadījumos mājokļos nebija ierīkots dūmu detektors.
Aizvadītajā diennaktī VUGD saņēma 39 izsaukumus - deviņus uz ugunsgrēku dzēšanu, 18 uz glābšanas darbiem, bet 12 izsaukumi bija maldinājumi.