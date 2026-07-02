Latvijā gaidāma strauja laikapstākļu maiņa - tuvojas negaisi un vēja brāzmas
Nedēļas otrajā pusē Latvijā karstums pakāpeniski atkāpsies un biežāk līs, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Ja aizvadītajās dienās karstuma viļņa ietekmē daudzviet valstī gaiss iesila līdz plus 27, plus 30 grādiem, bet vietām pat līdz plus 33 grādiem, tad nedēļas turpinājumā karstums atkāpsies un gaiss neiesils vairāk par plus 25 grādiem.
No nedēļas vidus būs vērojami negaisa mākoņi, vietām gaidāmas arī stipras lietusgāzes. Nedēļas otrajā pusē vējš pastiprināsies, piektdien un sestdien brāzmām sasniedzot ātrumu 15 līdz 18 metri sekundē.
Piektdien, sākot no nakts vidus, no rietumiem valsti šķērsos nokrišņu zona tādēļ daudzviet līs. Vietām iespējams pērkona negaiss un stipras lietusgāzes. Brīvdienās nokrišņi turpināsies.
Piektdien pastiprināsies vējš, pēcpusdienā jūras piekrastē brāzmas sasniedzot ātrumu 15 līdz 18 metri sekundē. Brāzmainais vējš saglabāsies arī brīvdienās.
Laiks kļūs salīdzinoši vēsāks un maksimālā gaisa temperatūra dienas laikā pārsvarā būs plus 19, plus 24 grādi. Savukārt nākamās nedēļas sākumā diennakts gaišajā laikā gaiss daudzviet neiesils vairāk par plus 20 grādiem.