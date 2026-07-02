Ceturtdien rīta pusē lietus mitēsies un uzspīdēs saule.
Sabiedrība
Šodien 09:27
Ceturtdien lietu nomainīs saule; gaiss iesils līdz +25 grādiem
Ceturtdien Latvijā no rīta saglabāsies mākoņains laiks, bet dienas laikā debesis no rietumiem skaidrosies un uzspīdēs saule, liecina Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozes.
Daudzviet īslaicīgi līs, taču pēcpusdienā nokrišņi mitēsies. Pūtīs lēns vējš un gaiss iesils līdz plus 20, plus 25 grādiem.
Spīdot saulei, ultravioletās radiācijas indekss būs augsts.
Galvaspilsētā no rīta un priekšpusdienā gaidāms īslaicīgs lietus, bet no pēcpusdienas būs sauss un saulains laiks.
Saglabāsies lēns vējš, un gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 23, plus 25 grādiem.