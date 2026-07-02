No Tokijas līdz Ņujorkai: Rīgā pulcējas laikmetīgās mākslas galerijas no visas pasaules
No 2. līdz 5. jūlijam Rīgā, "Hanzas peronā", norisinās starptautiskā laikmetīgās mākslas mese “Riga Contemporary”, ko sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību organizē Laikmetīgās mākslas centrs Kim?.
Otro gadu pēc kārtas mese pulcē vadošās galerijas, māksliniekus, kolekcionārus un nozares profesionāļus no visas pasaules. Šogad tajā piedalās 40 galerijas no 17 valstīm, tostarp no Tokijas, Ņujorkas, Londonas, Milānas, Vīnes, Atēnām un Baltijas valstīm, piedāvājot plašu laikmetīgās mākslas programmu un bezmaksas publiskos pasākumus.
“Riga Contemporary” mērķis ir stiprināt Baltijas reģiona lomu starptautiskajā laikmetīgās mākslas apritē, radot platformu galeriju, mākslinieku, kolekcionāru un kultūras profesionāļu sadarbībai. Mese apmeklētājiem ir pieejama bez maksas un piedāvā ne vien galeriju ekspozīcijas, bet arī diskusijas, performances un citas publiskās programmas aktivitātes.
100 mākslinieki, 40 galerijas, 15 valstis
“Riga Contemporary” vienuviet pulcē galerijas, māksliniekus, kolekcionārus un mākslas nozares profesionāļus, veidojot platformu mākslas eksponēšanai, iegādei un profesionālai diskusijai. Šogad mesē piedalīsies vairāk nekā 40 galerijas no 15 valstīm – no Tokijas līdz Ņujorkai un no Tbilisi līdz Bratislavai –, pārstāvot Baltijas valstis, Ziemeļvalstis, Centrāleiropu, Japānu un ASV. Izstādē būs pārstāvēti aptuveni 100 mākslinieki, savukārt galeriju atlase veikta ciešā sadarbībā ar starptautiskiem partneriem, nodrošinot augstu profesionālo kvalitāti un daudzveidīgu laikmetīgās mākslas piedāvājumu.
Apstiprinātās starptautiskās galerijas: “Bukia Vakhania” (Tbilisi/Berlīne), “Castiglioni” (Milāna), “eastcontemporary” (Milāna), “Gauli Zitter” (Brisele), “Good Weather” (Čikāga), “Ivan Gallery” (Bukareste), “Jenny's” (Ņujorka), “Kin” (Brisele), “Leto” (Varšava), “Longtermhandstand” (Budapešta), “Margot Samel” (Ņujorka), “MISAKO & ROSEN” (Tokija), “new garden galerie” (Parīze), “nico bernath” (Bratislava), “Pitted Dates” (Helsinki), “Polina Berlin” (Ņujorka), “PROVENCE” (Cīrihe), “Sic” (Helsinki), “TALA” (Čikāga) un “Weatherproof” (Čikāga).
Apstiprinātās Baltijas galerijas: “427”, “Alma”, ISSP Gallery, Kim?, LOOK! Gallery, “Māksla XO”, Part Time Gallery, TUR telpa (Rīga); Mākslas stacija Dubulti (Jūrmala); “Artrovert”, “Temnikova & Kasela”, Tütar Gallery (Tallina); “Drifts”, The Rooster Gallery, Vartai (Viļņa), Kogo Gallery (Tartu) un “Meno Parkas” (Kauņa).
Publiskā programma – māksla, tehnoloģijas, finanses un idejas
“Riga Contemporary” publiskā programma norisināsies 3. un 4. jūlijā, pievēršoties trim tematiskajām asīm – mākslai un tehnoloģijām, mākslai un finansēm, kā arī mākslai un idejām. Programmā piedalīsies galeristi, kuratori, muzeju direktori, kolekcionāri, mākslas kritiķi un mākslinieki no Latvijas un ārvalstīm.
3.jūlijā notiks diskusija par reģionālo mākslas mešu nozīmi starptautiskajā mākslas ekosistēmā, kurā piedalīsies Džefrijs Rozens (“MISAKO & ROSEN”), Sonata Baļuckaite-Arlauskiene (“ArtVilnius”), Jūlijs Kvotrups Silbermanis (‘CHART”), Žils Nejens (“Art Düsseldorf”) un Liliāna Hioba (“Foto Tallinn”). Tāpat programmā paredzēta saruna par mākslas iegādi 2026. gadā, kurā diskutēs Arunu Kakara (‘Artsy”), Melānija Gērlisa (“Financial Times”) un Emīlija Votlingtone (“Art in America”, “ARTnews”). Dienas gaitā tiks aplūkoti arī korporatīvo, institucionālo un privāto mākslas kolekciju veidošanas mērķi, kā arī muzeji kā sadarbības un zināšanu apmaiņas platformas. Šajās diskusijās piedalīsies pārstāvji no Latvijas Nacionālā mākslas muzeja, KIASMA, ARKEN Museum, Varšavas Modernās mākslas muzeja un Tate St. Ives. Programmu noslēgs saruna par mākslinieka skatījumu uz panākumiem mākslas pasaulē, kurā piedalīsies Andris Eglītis, Roberts Narkus un Flo Kasearu.
4.jūlijā uzmanības centrā būs privātie mākslas fondi kā instruments mākslas procesu attīstībai un atbalstam, piedaloties pārstāvjiem no “VV Foundation”, “TAAD Foundation”, “Delfina Foundation” un “Phileas”. Tiks diskutēts arī par privāto mākslas kolekciju stratēģijām un galeriju pielāgošanos mainīgajiem tirgus apstākļiem. Programmas ietvaros bijušais “Christie’s” eksperts Sebastians Sančess iepazīstinās ar mākslas kolekcionēšanas attīstības tendencēm, īpašu uzmanību pievēršot digitālajam īpašumam un jaunajām kolekcionēšanas formām. Savukārt noslēdzošajā sarunā par modi laikmetīgās mākslas un kultūras krustpunktā piedalīsies arī Latvijas modes zīmola MAREUNROL’S pārstāvji.
Papildu aktivitātes
Līdztekus galeriju programmai “Riga Contemporary” piedāvās arī plašu publisko aktivitāšu klāstu. No 3. līdz 5. jūlijam apmeklētājiem būs pieejamas mākslas tūres, savukārt ģimenēm ar bērniem – īpašas radošās nodarbības un aktivitātes, kas tapušas sadarbībā ar meses partneriem, BTA bērnu zonā un Roboskolas darbnīcā.
Īpaši “Riga Contemporary” vajadzībām mākslinieks Krišs Salmanis radījis jaundarbu “Milda” (2026), kas tapis ar “Radio SWH” atbalstu.
“Riga Contemporary” norisi iespējamu padara plašs partneru un atbalstītāju loks. Mesi organizē Laikmetīgās mākslas centrs Kim? sadarbībā ar Rīgas valstspilsētas pašvaldību. Meses galvenais partneris ir “Citadele”, savukārt atbalstītāju vidū ir “BTA”, “Sorainen”, “Inchcape”, “MINI”, Ziemeļvalstu Ministru padomes birojs Latvijā, British Council, “Art Fairs Service”, “Hanzas perons”, “Kalve Coffee Roasters”, “Truffle Pig”, “Pure Chocolate” un “Stockmann”. Informatīvo atbalstu nodrošina “SWH”, Arterritory.com”, žurnāls “Ir”, “JCDecaux”, “Visual Media”, “Riga Neighborhood”, “Media Port” un “Riga This Week”.
Riga Contemporary norisināsies no 2026. gada 2. līdz 5. jūlijam kultūrtelpā “Hanzas perons”. Dalība ir bez maksas, taču nepieciešama iepriekšēja reģistrācija www.rigacontemporary.com.