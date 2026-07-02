NMPD sasniedzis labus ierašanās laikus pie pacientiem, bet viena problēma joprojām kavē darbu
Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) ir sasniedzis labus ierašanās laikus pie pacientiem, intervijā TV3 raidījumā "900 sekundes" atzina dienesta vadītāja Liene Cipule.
Dienesta darbinieki dienā dodas uz aptuveni 1000 izsaukumiem, no tiem lielākā daļa ir Rīgā un Pierīgā.
Cipule norādīja, ka dienests "ļoti, ļoti strādā pie ierašanās laikiem", un Veselības ministrijā ir iesniegti priekšlikumi prasību uzlabošanai un mainīšanai.
Cipule skaidroja, ka dienests ir sasniedzis labus ierašanās laikus pie pacientiem, tomēr ir atsevišķi jautājumi, kas ietekmē reaģēšanu uz izsaukumiem. Viens no tiem ir gaidīšanas laiks pie slimnīcām, ko vajag saīsināt. Tāpat tas ir izsaukumu skaits, teica Cipule, piebilstot, ka sabiedrības izpratne par situācijām, kad jāsauc NMPD, ir uzlabojusies.
"Un ir ļoti nopietni jārunā arī par hospitalizācijas iespējām un tīklu," viņa teica, skaidrojot, ka nākotnē paredzētās izmaiņas ir jāīsteno tā, lai tas neietekmē reaģēšanu uz izsaukumiem.