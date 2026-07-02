Nepilni 5400 pieteikumu un tikai līdz 4500 vietu: Rīgas topošajiem desmitklasniekiem paziņos rezultātus
Šodien plkst. 12 sāksies rezultātu paziņošana uzņemšanai mācībām Rīgas skolu 10. klasēs, informēja Rīgas domē.
Ja pieteikums iesniegts portālā "Latvija.gov.lv", tad uzaicinājums būs pieejams portālā, ja pieteikums iesniegts klātienē, tad tas tiks nosūtīts uz norādīto e-pasta adresi.
Pēc uzaicinājuma saņemšanas atbilde jāsniedz ne vēlāk kā 72 stundu laikā.
Apstiprinot vietu skolā, pieteikumi izglītības programmās ar zemāku prioritāti tiks dzēsti automātiski.
Pēc vietas apstiprināšanas izglītības iestāžu iekšējo noteikumu noteiktajā termiņā būs jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti.
Līdz trešdienas rītam mācībām Rīgas skolu 10. klasēs bija saņemti nepilni 5400 pieteikumu. Pieteikumu pieņemšana noslēdzās trešdien plkst. 23.59.
Šogad Rīgā plānots atvērt 10. klases 54 vidusskolās, tostarp sešās valsts ģimnāzijās, kopumā nodrošinot līdz 4500 vietu skolēniem.