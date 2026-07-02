Starptautiskajā platformā OperaVision būs skatāma Latvijas Nacionālajā operā iestudētā Bohēma
No 3. jūlija plkst. 20.00 starptautiskajā digitālajā platformā OperaVision būs skatāms Džakomo Pučīni operas Bohēma ieraksts. Diriģenta Arvo Volmera un režisores LAURAS veidotais jauniestudējums pirmizrādi Latvijas Nacionālajā operā piedzīvoja 2026. gada 4. jūnijā.
Lomas operas Bohēma ierakstā atveido Inga Šļubovska-Kancēviča, Dmitro Popovs, Katrīna Paula Felsberga, Jānis Apeinis, Edgars Ošleja, Daniils Pogoriless un citi. Uzvedumā piedalās Latvijas Nacionālās operas koris un orķestris, Latvijas Nacionālā baleta dejotāji un Rīgas Doma zēnu koris. Videoieraksta režisors ir Gints Fārenhorsts, skaņas ierakstu veidojis Latvijas Radio 3.
Ar Bohēmas ierakstu Latvijas Nacionālā opera un balets atgriežas OperaVision programmā pēc sešu gadu pārtraukuma. Iepriekš platformā 2020. gadā bija skatāma Imanta Kalniņa opera Spēlēju, dancoju, Riharda Vāgnera opera Klīstošais holandietis un citi ieraksti.
“Dalība OperaVision ir nozīmīgs apliecinājums Latvijas Nacionālās operas un baleta vietai Eiropas operteātru saimē. Priecājamies atgriezties šajā platformā ar mūsu jauno Bohēmu – stāstu par jaunību, tās skaistumu, trauslumu un spēku. Tā būs iespēja starptautiskai auditorijai iepazīt mūsu iestudējumu, vienlaikus stiprinot gan pieredzējušo, gan jauno mākslinieku atpazīstamību un veidojot arī jaunus radošus kontaktus nākotnē,” saka Latvijas Nacionālās operas un baleta valdes locekle Astra Irmeja-Šēfere.
OperaVision ir Eiropas Savienības programmas Radošā Eiropa atbalstīta bezmaksas operas straumēšanas platforma. Tā kopš 2014. gada skatītājiem visā pasaulē piedāvā iespēju iepazīt Eiropas operteātru daudzveidību. Platformā regulāri tiek publicēti vadošo Eiropas opernamu iestudējumi, koncerti un cits digitālais saturs.
Latvijas Nacionālā opera un balets ir viens no iniciatīvas Opera Europa Next Generation partneriem, tādēļ līdzās Bohēmas ierakstam OperaVision publicēs arī videointerviju ar jaunās paaudzes baritonu Daniilu Pogorilesu, kurš izrādē atveido Šonāru. Ar Eiropas Savienības programmas Radošā Eiropa atbalstu īstenotās iniciatīvas mērķis ir veicināt jauno operas un dejas mākslinieku profesionālo izaugsmi un starptautisko atpazīstamību.
Operas Bohēma ieraksts būs skatāms līdz 2027. gada 3. janvārim. Tam pieejami subtitri itāļu, angļu un latviešu valodā. Ieraksts skatāms šajā saitē: https://operavision.eu/performance/la-boheme-3