Čella virtuoze Džo Kveila atgriežas Latvijā
Džo Kveila ir pasaulē iecienīta komponiste un virtuoza čelliste, kura dzīvo Londonā. Plaši pazīstama ar savu novatorisko čella un elektronikas cilpu tehnikas izmantojumu koncertos. Jūlijā čelliste atgriežas Latvijā trijos īpašos koncertos – Rīgā, Liepājā un Allažos.
Džo Kveila uzstājas kā solo izpildītāja, ar grupām, koriem vai orķestriem, viņas unikālās kompozīcijas apvieno organisku mūzikas plūdumu ar sarežģītu skaņas arhitektūru. Majestātiska un jutekliska Kveilas mūzika ir meistarīgu, kontrastējošu elementu sajaukums, kas nemanāmi saaužas kopā, savienojot spēku un mieru, aicinot klausītājus uzsākt muzikālu ceļojumu, kas ir gan personisks, gan universāls.
Kveilas mūzika un performances nav tikai vienam noteiktam klausītāju lokam, to ir iecienījuši gan klasiskās mūzikas, gan smagā metāla, gan avangarda mūzikas cienītāji, par to liecina arī Kveilas dalība dažādos pasākumos un festivālos visā pasaulē, piemēram, "Hellfest" (Francija), "Royal Albert Hall" (Lielbritānija) un daudzos, daudzos citos.
Plašs un iespaidīgs ir arī sadarbības partneru saraksts, ar kuriem čelliste ir muzicējusi kopā un piedalījusies skaņdarbu ierakstos – populārās un alternatīvās mūzikas lauciņā noteikti jāpiemin "Caspian", Damo Suzuki, Emma Rūta Randla, "FM Einheit", "God Is An Astronaut", "Enslaved", MONO, "My Dying Bride", "Myrkur", "Amenra", "Wardruna", "Heilung" un daudzi citi.
Kveila ļoti brīvi orientējas savā mūzikas laukā – viņa spēj būt oriģināla un reizē tik ļoti dažāda, viņa ir profesionālei gan akadēmiskās mūzikas žanrā, gan nebaidās eksperimentēt solo darbībā un sadarbībā ar neakadēmiskās mūzikas žanriem.
Čellistes solo karjeras laikā izdoti septiņi albumi. Jaunākais veikums – albums "Notan” (2025) veidots Japānas noskaņā – gaišā un tumšā balanss, miers pretstatā raupjam nemieram, gaisīguma līdzsvars ar trauksmi un troksni. Šogad noteikti būs gaidāms vēl viens albums – simfoniskā mūzikas žanrā veidots albums kā māsa iepriekšējā gada ierakstam "Notan”.
Iepriekš Kveila Rīgā viesojusies vairākkārt – ievadot Emmas Randlas koncertu Anglikāņu baznīcā, īru postroka grupas “God Is An Astronaut” koncertā pagājušajā gadā, kā arī solo koncertā Rīgā.
Šajā vasarā – jūlijā, īpašā noskaņu koncertu sērijā čelliste viesosies trijās Latvijas pilsētās – ceturtdien, 9. jūlijā kultūrtelpā “Strops” Braila ielā 5, Juglā, Rīgā, piektdien, 10. jūlijā Liepājā, kultūrvietā “Wiktorija”, sestdien, 11. jūlijā, Allažos, Allažu baznīcā.
Iespējams, Kveila lieliski jauc robežas starp akadēmisko un neakadēmisko mūziku, īpaši mūsdienās, kad robeža starp rāmēšanu, žanrēšanu, ir ļoti izplūdusi. Labā ziņa – viņas koncerti pulcē ļoti dažādu auditoriju: gan akadēmiskās, gan alternatīvās, gan “ambient” mūzikas cienītājus dažādās vecumu grupās.