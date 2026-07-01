Valmieras novadā piecu gadu jubilejā iestāda astoņus spēka ozolus
Šodien, 1. jūlijā, aprit tieši pieci gadi, kopš tika izveidots Valmieras novads. Lai atzīmētu šo notikumu, šodien Valmierā un katrā no septiņām novada apvienībām tika iestādīti spēka ozoli.
Valmieras novada piekto dzimšanas dienu pašvaldība atzīmēja simboliski, ar spēcīgu vēlējumu novadam un tā iedzīvotājiem nākotnē. Ozola izvēle nav nejauša. Ozols ir attēlots Valmieras novada ģerbonī, un tas ir Latvijas nacionālais koks, kas simbolizē latviskumu, pamatīgumu, stabilitāti un spēku. Tas cildina dabas mīlestību, pēctecību un tradīcijas. Šie ozoli kalpos kā atgādinājums, ka šodienas lēmumi veido mūsu nākotni un, vēl pēc simtiem gadu kā šī laika liecinieki tie atgādinās, ka ikviens ir atbildīgs par savas vietas attīstību.
“Novēlu Valmieras novadam un tā iedzīvotājiem, lai novads turpina attīstīties, saglabājot savas tradīcijas, stiprinot iedzīvotāju kopienu un radot arvien jaunas iespējas ikvienam iedzīvotājam. Lai mājās vienmēr gribas atgriezties, bet nākotne ir pilna ar drosmīgiem mērķiem, panākumiem un kopīgiem svētkiem! Lai Valmieras novads ir vieta, kur cilvēki jūtas piederīgi, novērtēti un laimīgi. Daudz skaistu ieceru un kopīgu panākumu! Daudz laimes Valmieras novada piecu gadu jubilejā!”, novēl Jānis Baiks, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētājs.
"Valmieras novada piektajā dzimšanas dienā novēlu, lai Valmieras novads vienmēr lepojas ar tā iedzīvotājiem, lai Valmieras novada iedzīvotāji lepojas, ka ir Valmieras novadnieki!" novēl Ričards Gailums, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks.
“Reģionālās reformas galvenais mērķis bija radīt spēcīgāku pašvaldību, kas spēj nodrošināt labākus pakalpojumus iedzīvotājiem, efektīvāk izmantot finanšu un cilvēkresursus, kā arī veicināt mērķtiecīgu novada attīstību. Piecu gadu laikā ir paveikts daudz un nozīmīgu darbu. Kopā esam kļuvuši stiprāki. Vienotā un lielākā novadā ir daudz vieglāk risināt dažādus globālus un lokālus izaicinājumus, īstenot vērienīgākus attīstības projektus un stiprināt reģiona ekonomiku. Tas ļauj arī labāk sagatavoties nākotnes pārbaudījumiem,” atskatoties uz lēmumu pirms pieciem gadiem izveidot vienotu Valmieras novadu, atzīst Guntis Gladkins, Valmieras novada pašvaldības domes priekšsēdētāja vietnieks.
Šodien Valmieras novads ir viena no spēcīgākajām un konkurētspējīgākajām pašvaldībām Latvijā. Valmieras novads ir daudzveidīgs un bagāts ar savām tradīcijām. Te vienkopus saplūst stāsti no Burtnieka, kura krastos cilvēki dzīvoja jau akmens laikmetā, no Strenčiem, kas ir Gaujas plostnieku galvaspilsēta, un kultūras pērles Rūjienas, kur aizvien runā rūveniski. Iedzīvotāji šeit ir darbīgi, mīl dabu, godā savas saknes, svin šodienu un ar aizrautību un pārliecību raugās nākotnē.