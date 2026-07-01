Ludzā satraukti: ezerā masveidā iet bojā lieli zandarti
Ludzas ezerā atrasti desmitiem beigtu zivju. Citu sugu zivju bojāeja nav novērota. Lai noskaidrotu notikušā cēloni, beigto zivju paraugi nodoti zinātniskā institūta "BIOR" analīzēm, taču atbildes vēl nav. 360 Ziņas devās noskaidrot, ko par situāciju domā pašvaldība un vietējie iedzīvotāji.
Baiss skats paveras Ludzas ezerā paveras baiss skats. Konstatētas 40-50 beigtas zivis, bet ezers ir ļoti liels, līdz ar to patiesais skaits nemaz nav zināms. Turklāt bojā gājuši tikai lielie, 3 - 6 kilogramus smagie, zandarti. Zivju bojāejas iemeslus pagaidām var tikai minēt.
Ludzas novada pašvaldības vides inženieris Aleksandrs Narnickis stāsta: “Vides dienests uzreiz veica skābekļa mērījumus dažādās ezera vietās, bet tobrīd skābekļa līmenis bija normā.”
Līdz ar to zivju slāpšana, kas ir viens no biežākajiem zivju bojāejas cēloņiem, visdrīzāk, nav pie vainas. Tikmēr vietējie norāda uz jūnija sākumā konstatēto neattīrītu notekūdeņu un dūņu noplūdi no Ludzas pilsētas notekūdeņu attīrīšanas iekārtām.
Aleksandrs Narnickis atklāj, ka ir arī citas versija par to, kas vainojams: “Otra versija, ka zemnieki kaut ko grāvjos nolējuši, kas ietecējis, bet abas tās versijas, ja būtu patiesas, tad būtu arī citas zivis. Zivju daudzveidība šeit ir ļoti liela. Ir dīvaini kāpēc tikai zandarti un kāpēc lielie, bet mazie neviens.”
Pirmais beigtais zandarts atrasts jau aprīlī, taču nav zināms, vai šie notikumi ir saistīti. Saņemta arī informācija, ka beigti zandarti peld blakus esošajā Mazajā ezerā un Cirmas pagasta ezerā. Par iespējamu problēmu signalizējuši arī makšķernieki, kuri šosezon palikuši bez loma.
Aleksandrs Narnickis stāsta: “Jūnijā, kad sākas zandartu zveja, ir pilns ar laivām, sākumā arī bija pilns ar laivām, bet neviens neko nenoķēra.” Arī 360 Ziņu sastaptais Ludzas iedzīvotājs Juris satraukumu neslēpj: “Zivju nebūs! Nosprāgs un tā jau tur zandartu maz bija. Nosprāguši lielie, bet tie tak ir tie, kuri nārsto.”
Vīrietis norāda, ka zandarts ir viena no jutīgākajām zivīm, kas īpaši reaģē uz vides piesārņojumu. Tāpēc arī Juraprāt pie vainas ir notekūdeņi. Tikmēr Valsts vides dienesta Latgales reģionālās vides pārvaldes Zvejas kontroles daļas vadītājs Ivars Ružāns no secinājumiem atturas: “Jebkādu pieņēmumu izteikšana būtu spekulācija. Tikai sagaidot pamatotus datus no BIOR, mēs varam kaut ko pateikt.”
Lai arī pagaidām nav ne jausmas, kas vainojams pie zandartu bojāejas, ūdens cilvēka veselībai neesot kaitīgs, tā kā droši var peldēties un vietējie to arī izmanto.”
Analīžu rezultāti un zivju bojāejas iemesli būs zināmi šīs nedēļas laikā. Tad pašvaldība lems par turpmākiem soļiem.