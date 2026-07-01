Ķekavas novadā izbūvēts jaunais apvienotais gājēju un veloceliņš Rīga-Ķekava
Ķekavas novada pašvaldība noslēgusi vairāku gadu projektu, uzbūvējot apvienoto gājēju un veloceliņu Rīga-Ķekava vairāk nekā 8,5 kilometru garumā, pavēstīja pašvaldības Korporatīvās pārvaldības stratēģiskās komunikācijas vadītāja Vineta Vītoliņa.
Projekta īstenošanā ieguldīti gandrīz četri miljoni eiro. Jaunās infrastruktūras atklāšana ar veloparādi un koncertu notiks 15. jūlijā.
Patlaban ekspluatācijā pieņemts apvienotā gājēju ceļa un veloceļa posms Ķekavā no Zvejnieku ielas līdz autoceļa A5 apļveida krustojumam, kas ir veloceļa noslēdzošais posms maršrutā Rīga-Ķekava no Rīgas pilsētas robežas līdz krustojumam ar Rīgas apvedceļu.
Pēdējās kārtas būvdarbu laikā uzbūvēts gājēju un veloceliņa asfalta segums, ierīkots energoefektīvs LED ielas apgaismojums, labiekārtota pieguļošā teritorija un uzstādīti soliņi. Satiksmes drošības uzlabošanai pārbūvēts krustojums Ķekavā Rīgas ielā un Nākotnes ielā, ierīkots luksofors un papildjoslas.
Veloceliņa Rīga-Ķekava būvniecība sākta 2023. gada rudenī. No kopumā projektā izlietotajiem gandrīz četriem miljoniem eiro lielākā daļa - 3,3 miljoni eiro - ir Eiropas Savienības finansējums. Savukārt Ķekavas novada pašvaldības ieguldījums ir gandrīz viens miljons eiro.
Projekts "Reģionāla mēroga veloinfrastruktūras attīstība Rīgas metropoles areālā, Ķekavas novadā" īstenots ar Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma atbalstu.
Rīgā vēl turpinās jaunās veloinfrastruktūras izbūve posmā no Mūkusalas rotācijas apļa līdz Rīgas pilsētas robežai pie autoceļa A7, un tās kopgarums būs 4,2 kilometri. Veloceliņš tiks savienots ar jau esošo Rīgas veloinfrastruktūru, savienojot Rīgas centru ar Ķekavu, Baložiem, Rāmavu, Katlakalnu un Valdlaučiem. Būvdarbus plānots pabeigt 2026. gada būvsezonā.