Juris Lācis atkārtoti ievēlēts par Rīgas Stradiņa universitātes Padomes priekšsēdētāju
Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) jaunievēlētā Padome 2026. gada 1. jūlija pirmajā sēdē vienbalsīgi par Padomes priekšsēdētāju atkārtoti ievēlēja Juri Lāci, kurš šo amatu pildīja arī iepriekšējā Padomes sastāvā.
Juris Lācis ir RSU Padomes loceklis kopš tās izveides 2022. gadā. Viņa līdzšinējais darbs Padomes vadībā un profesionālā pieredze augstākās izglītības pārvaldībā, stratēģiskajā vadībā un finanšu jomā ir bijusi nozīmīgs pamats universitātes attīstības mērķu īstenošanā.
Pamatdarbā Juris Lācis ir Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs. Viņam ir ilggadēja pieredze finanšu vadības un uzņēmumu pārvaldības jomā gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Paralēli darbam slimnīcā viņš turpinās vadīt arī RSU Padomes darbu, sekmējot universitātes stratēģisko attīstību un ilgtspējīgu izaugsmi.
Saskaņā ar Augstskolu likumu RSU Padome ir augstskolas augstākā pārvaldības institūcija, kas nosaka universitātes attīstības stratēģiskos virzienus, uzrauga finanšu pārvaldību un rūpējas par ilgtspējīgu attīstību. Jaunās Padomes pilnvaru termiņš ir četri gadi.
Jura Lāča pārvēlēšana Padomes priekšsēdētāja amatā nodrošina pēctecību RSU stratēģiskajā pārvaldībā un ļaus turpināt iesākto darbu universitātes attīstības un konkurētspējas stiprināšanā.