“Progresīvie” piesaka komandu 15. Saeimas vēlēšanām: zināmi sarakstu līderi visos apgabalos
Partija “Progresīvie” Centrālajā vēlēšanu komisijā oficiāli iesniegusi deputātu kandidātu sarakstus 15. Saeimas vēlēšanām.
Partijas līderis Rīgas vēlēšanu apgabalā būs partijas līdzpriekšsēdētājs un premjerministra amata kandidāts Andris Šuvajevs, ar otro numuru startē Saeimas deputāte Antoņina Ņenaševa, bet ar trešo – vides aizsardzības un dzimumu līdztiesības speciāliste, Rīgas domes deputāte Mairita Lūse.
Vidzemes vēlēšanu apgabala līderis būs bijušais aizsardzības ministrs, drošības un starptautiskās politikas eksperts Andris Sprūds, ar otro numuru startē Saeimas deputāte, vides inženierzinātņu doktore Jana Simanovska, bet ar trešo numuru – bijusī Ropažu novada domes priekšsēdētāja Signe Grūbe.
Zemgales vēlēšanu apgabala līderis būs bijušais satiksmes ministrs, jaunatnes mentors un uzņēmējs Atis Švinka. Ar otro kārtas numuru startē cilvēktiesību un jaunatnes interešu aktīviste Marta Bogustova, bet ar trešo – Jelgavas valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Uldis Dūmiņš (“Kustība “Par!”).
Latgales vēlēšanu apgabala līdere būs Saeimas deputāte, bijusī Saeimas Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītāja, rēzekniete Leila Rasima. Ar otro kārtas numuru sarakstā viņai seko veselības nozares eksperts, bijušais Nacionālā veselības dienesta vadītājs Edgars Labsvīrs, bet ar trešo – Preiļu novada domes deputāte, Jāņa Eglīša Preiļu Valsts ģimnāzijas direktore Skaidrīte Ūzuliņa.
Līdere Kurzemes vēlēšanu apgabalā būs partijas līdzpriekšsēdētāja un bijusī kultūras ministre Agnese Lāce. Kā otrā sarakstā startē programmētāja, bijusī Talsu novada domes deputāte Ilva Norenberga (“Mēs – Talsiem un novadam”), bet ar trešo numuru – bijusī biedrības “Sabiedrība par atklātību – Delna” direktore, Aizputes Renesanses biedrības līdzdibinātāja Inese Tauriņa. Ar ceturto numuru sarakstā startē Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes deputāts Salvis Roga (“Kopā Liepājai”), bet pirmo piecinieku noslēdz kultūras darbiniece Dace Bluķe (“Kustība “Par!””).
Tāpat partijas Progresīvie vēlēšanu sarakstos startē pilsoniski aktīvā teātra un kino režisore Krista Burāne, politologs un dezinformācijas pētnieks Mārtiņš Hiršs, vides plānotājs, dizainers un pedagogs Jānis Ķīnasts, kā arī latgaliešu kultūras darbiniece Edeite Laime.
Vēlēšanās kandidē arī partijas Progresīvie esošie Saeimas deputāti Liene Gātere un Kaspars Briškens, Rīgas domes deputātes Agnese Logina un Rūta Mežavilka, kā arī Ādažu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Ģirts Dubkēvičs.