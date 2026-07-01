Par Krievijas žurnālista Ņehoroševa nāvi Rīgā sākts kriminālprocess
Valsts policija sākusi kriminālprocesu par Krievijas žurnālista Grigorija Ņehoroševa nāvi, tomēr patlaban informācija neliecina par noziegumu.
Ņehoroševs, kurš savulaik pirmais publiskoja informāciju par Krievijas diktatora Vladimira Putina attiecībām ar Alīnu Kabajevu, atrasts miris Rīgā.
69 gadus vecais Ņehoroševs bija laikraksta "Moskovskij Korrespondent" galvenais redaktors. Tieši šis izdevums 2008. gadā publicēja rakstu, kurā tika apgalvots, ka Putins plāno šķirties no savas toreizējās sievas Ludmilas Putinas un apprecēt Kabajevu.
Pēdējos 11 gadus Ņehoroševs dzīvoja emigrācijā Latvijā. Pēc tuvinieku teiktā, dzīvojot Rīgā, Ņehoroševs baidījās kļūt par Putina uzdevumā strādājošu algotu slepkavu mērķi. Žurnālista paziņa Igors Vatolins, kurš ar Ņehoroševu tikās neilgi pirms viņa nāves, norādījis, ka viņš juties labi un aktīvi plānojis nākotni. Vatolins uzsvēris, ka tieši Ņehoroševs bija pirmais, kurš publiskoja informāciju par Putina attiecībām ar Kabajevu, vēstīja
Valsts policijas Sabiedrisko attiecību nodaļā apstiprināja, ka 19. jūnijā tika konstatēts vīrieša līķis, un ir sākts kriminālprocess, taču sākotnējā informācija neliecina par noziedzīgu nodarījumu.
Patlaban turpinās izmeklēšana, tādēļ plašākus komentārus policijā nesniedza.