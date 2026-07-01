Mākslīgais intelekts ienāk mūsu ikdienā - noskaidrots, kam visbiežāk to izmantojam
Mākslīgais intelekts arvien aktīvāk ienāk mūsu ikdienā un kļūst par palīgu dažādās jomās. Jaunā aptaujā noskaidrots, ka Latvijas iedzīvotāji visbiežāk izmanto mākslīgo intelektu, lai meklētu informāciju par veselību, palīdzību darbā, idejas receptēm un atbalstu mācībās
SEB bankas veiktās aptaujas dati rāda, ka 40% iedzīvotāju mākslīgā intelekta (MI) rīkus izmanto veselības un labbūtības jautājumos, 38% - darba vajadzībām, 34% - ēdiena un recepšu meklēšanā, bet 33% - izglītībā un mācībās. Vēl 28% MI rīkus izmanto ceļojumu plānošanai, bet 27% - brīvā laika aktivitāšu plānošanai. Tikmēr finanšu jomā MI popularitāte ir būtiski zemāka - to izmanto vien 15% respondentu, bet pensiju jautājumos tikai 4%.
Aptauja arī atklāj būtiskas atšķirības starp dažādām sabiedrības grupām. Sievietes biežāk nekā vīrieši izmanto MI praktiskos un labbūtības jautājumos, piemēram, veselībā (49% pret 30%), ēdiena gatavošanā (42% pret 26%) un izglītībā (37% pret 29%).
Būtiski, ka jaunākā paaudze šajā jomā ir daudz atvērtāka eksperimentiem un biežāk izmanto tehnoloģiju iespējas informācijas iegūšanai un lēmumu izvērtēšanai. Īpaši izceļas 30-39 gadu vecuma grupa, kur MI biežāk tiek izmantots darbā, kā arī tādās jomās kā finanses, iepirkšanās un ceļošana.
Lai gan MI izmantošana pieaug, uzticēšanās tam joprojām ir mērena. Vairāk nekā puse jeb 54% respondentu savu uzticēšanos MI pensiju jautājumos vērtē ar piecām līdz septiņām ballēm 10 punktu skalā. Turklāt gandrīz piektā daļa jeb 18% aptaujāto vispār nav izmantojuši MI padomu saņemšanai. Tas liecina, ka, lai gan iedzīvotāji arvien biežāk izmanto MI informācijas iegūšanai, daudzi joprojām nav gatavi pilnībā paļauties uz tā sniegtajiem ieteikumiem finanšu jautājumos.
Arī Baltijā MI izmantošanas paradumi ir līdzīgi. Tas galvenokārt tiek izmantots ikdienas jautājumu risināšanai, savukārt finanšu un pensiju tēmās ievērojami retāk. Naudas un finanšu jautājumos MI izmanto 15% Latvijā, 16% Igaunijā un 20% Lietuvā, savukārt pensiju jautājumos - 4% Latvijā un Igaunijā un 8% Lietuvā.